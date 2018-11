Из Трампа вышел отличный злодей

Дональд Трамп безумствует — и впадает в панику

Он настолько опасен, что возникает непреодолимое желание поддерживать любого злоязычного критика и хвататься за любую попавшуюся под руку дубинку. Однако очернение Трампа вовсе не должно влечь за собой реабилитацию всех остальных преступников.

Мы выставляем президента дьявольским отродьем, он выставляет нас врагами народа, и все в выигрыше. Но так ли это? До какой степени выгодная многим истерия вокруг Трампа искажает наши суждения?

Возможно, Трамп действительно не слишком приятный человек, но из него вышел отличный злодей. Как и в случае с Никсоном в период Уотергейта, правильная моральная реакция и щедрые финансовые вознаграждения сходятся в одной точке.

Даже для Вашингтона, столицы бесконечных повторных попыток, бездушной трясины, где ужасающие ошибки никогда не мешают извлекать материальную выгоду и в очередной раз получать допуск к секретной информации, это стало весьма отталкивающим зрелищем. Военным преступникам, превратившимся в героев либералов, посвящают книги, колонки в газетах, подкасты, и с ними заключают контракты.

Те самые республиканцы, которые уничтожили нравственный авторитет Америки в 2000-х годах, теперь, как это ни удивительно, считаются гарантами нравственного авторитета Америки.

Они кричат, что Трамп — это угроза для демократии. Но где были эти патриоты, когда администрация Буша обманом втянула нас в войну в Ираке?

MSNBC охватила ностальгия по Рональду Рейгану и Джорджу Бушу-младшему

Каким вы предпочитаете видеть разрушение наших норм? В твиттере или в служебной записке о пытках? Делом рук ничтожного демагога, атакующего сдержки и противовесы, работу которых он даже до конца не понимает, или серого кардинала, который без лишнего шума и со знанием дела разрушает систему сдержек и противовесов, отдавая себе отчет в том, что они священны?

Маккей попытался разобраться в неудаче Буша и Чейни в 2009 году, когда он написал в соавторстве черную комедию с Уиллом Ферреллом (Will Ferrell) под названием «Не за что, Америка — Последняя ночь с Джорджем Бушем» (You're Welcome America. A Final Night With George W Bush). В этой комедии, которая с успехом прошла на Бродвее, Буш в исполнении Феррелла называет пытку водой спа-процедурой и признается, что однажды он видел Чейни в объятиях гигантского рогатого беса в комнате, на стенах которой было множество пентаграмм.