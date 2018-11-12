Из Трампа вышел отличный злодей

NYT (США): кто является истинным «психо» Америки?

У журналистов, писателей, политических интриганов и экспертов есть мощный финансовый стимул для того, чтобы демонизировать президента США , пишет журналист « Нью-Йорк таймс ». По его словам, они выставляют Трампа дьявольским отродьем, а он выставляет их врагами народа, и все в выигрыше. Но так ли это, и кому на самом деле выгодна такая точка зрения?

Дональд Трамп безумствует — и впадает в панику

Он настолько опасен, что возникает непреодолимое желание поддерживать любого злоязычного критика и хвататься за любую попавшуюся под руку дубинку. Однако очернение Трампа вовсе не должно влечь за собой реабилитацию всех остальных преступников.

И мы должны признать, что в одном президент все же прав: у неоконсерваторов, журналистов, писателей, политических интриганов и экспертов есть мощный финансовый стимул для того, чтобы демонизировать президента — не говоря уже о мгновенном гало-эффекте. Только Трамп способен собрать на Таймс-сквер толпу людей, протестующих против увольнения Джеффа Сешнса (Jeff Sessions).

Мы выставляем президента дьявольским отродьем, он выставляет нас врагами народа, и все в выигрыше. Но так ли это? До какой степени выгодная многим истерия вокруг Трампа искажает наши суждения?

Возможно, Трамп действительно не слишком приятный человек, но из него вышел отличный злодей. Как и в случае с Никсоном в период Уотергейта, правильная моральная реакция и щедрые финансовые вознаграждения сходятся в одной точке.

Даже для Вашингтона, столицы бесконечных повторных попыток, бездушной трясины, где ужасающие ошибки никогда не мешают извлекать материальную выгоду и в очередной раз получать допуск к секретной информации, это стало весьма отталкивающим зрелищем. Военным преступникам, превратившимся в героев либералов, посвящают книги, колонки в газетах, подкасты, и с ними заключают контракты.

Те, кто внушил нам, что война в Ираке окажется парой пустяков, кто подсунул нам совершенно неподготовленную Сару Пэйлин (Sarah Palin), кто убеждал нас, что пытки — это всего лишь «усиленный допрос», кто оставил после себя на Ближнем Востоке ужасающий миграционный кризис и поднимающее голову «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещенная в РФ — прим. ред.), кто способствовал появлению Движения чаепития, теперь смывают все свои грехи в купели ненависти к Трампу.

Те самые республиканцы, которые уничтожили нравственный авторитет Америки в 2000-х годах, теперь, как это ни удивительно, считаются гарантами нравственного авторитета Америки.

Они кричат, что Трамп — это угроза для демократии. Но где были эти патриоты, когда администрация Буша обманом втянула нас в войну в Ираке?

Мишель Обама написала в мемуарах, что она никогда не простит Трампа за то, что тот спровоцировал нападки на Барака Обаму , подняв вопрос о месте его рождения. Тем не менее, Пигмалионы Пэйлин, которые поддержали Трампа в его попытках поставить под сомнение информацию о месте рождения Обамы, теперь оказались среди самых убежденных сторонников Мишель.

К архитекторам и пособникам войны в Ираке, приложившим руку к появлению тюрьмы Абу-Грейб, до сих пор прислушиваются в вопросах внешней политики как внутри администрации ( Джон Болтон (John Bolton) и Джина Хаспел (Gina Haspel)), так и за ее пределами. Ярый противник Трампа Элиот Коэн (Eliot Cohen) написал в своей статье в «Вашингтон Пост» после выборов, что консерваторы не должны работать на Трампа. Макс Бут (Max Boot), который призывал к началу войны в Ираке независимо от того, имел Саддам какое-то отношение к 11 сентября или нет, теперь стал аналитиком CNN , колумнистом «Вашингтон пост» и автором новой книги, демонизирующей Трампа. Джон Ю (John Yoo), который когда-то написал служебную справку о пытках, противоречившую конституции, внезапно забеспокоился о том, что конституции противоречит назначение Трампом нового исполняющего обязанности генерального прокурора.

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Таким образом, сейчас вполне подходящий момент для того, чтобы Адам Маккей (Adam McKay), режиссер фильма «Игра на понижение», вмешался в эти споры с фильмом, который поднимет следующий вопрос: разве бюрократический самурай с мягким голосом директора школы для мальчиков, вероломно подтачивающий основы нашей демократии, не представляет более серьезную угрозу, нежели вредящий сам себе шут, открыто отвергающий наши ценности?

Каким вы предпочитаете видеть разрушение наших норм? В твиттере или в служебной записке о пытках? Делом рук ничтожного демагога, атакующего сдержки и противовесы, работу которых он даже до конца не понимает, или серого кардинала, который без лишнего шума и со знанием дела разрушает систему сдержек и противовесов, отдавая себе отчет в том, что они священны?

Маккей попытался разобраться в неудаче Буша и Чейни в 2009 году, когда он написал в соавторстве черную комедию с Уиллом Ферреллом (Will Ferrell) под названием «Не за что, Америка — Последняя ночь с Джорджем Бушем» (You're Welcome America. A Final Night With George W Bush). В этой комедии, которая с успехом прошла на Бродвее, Буш в исполнении Феррелла называет пытку водой спа-процедурой и признается, что однажды он видел Чейни в объятиях гигантского рогатого беса в комнате, на стенах которой было множество пентаграмм.

Когда три года назад Маккей заболел гриппом, ему в руки попалась книга, и он начал искать информацию о Чейни. В конце концов он написал сценарий и снял фильм «Вице-президент», в котором кадры реальных съемок, остроумные кинематографические отступления и культурные нормы помогли ему рассказать, какой неисправимый вред Чейни нанес планете и как его чудовищные ошибки спровоцировали многие из нынешних кризисов.

Кристиан Бейл (Christian Bale) вновь блестяще перевоплотился в очередного американского психа — грузного коварного вице-президента, который с легкостью манипулирует наивным и неуверенным в себе Бушем, блестяще сыгранным Сэмом Роквеллом (Sam Rockwell). Пока Буш стремится впечатлить своего отца, Чейни пытается впечатлить свою жену Линн, сыгранную Эми Адамс (Amy Adams).

Еще до того, как на нас налетел трамповский рой кровожадных лоббистов, подтачивающих государственную систему изнутри, у нас был Чейни. Еще до того, как Трамп беспардонно воспользовался Белым домом, чтобы продвинуть свой бренд, у нас был Чейни, стремившийся к наживе: он позволял своим приятелям из энергетической сферы определять энергетическую политику США; он добивался вторжения в Ирак, заключая неконкурентные контракты со своим прежним работодателем, корпорацией Halliburton; а затем он помогал своим дружкам из нефтяной сферы собирать трофеи в Ираке.

Показ этого фильма стартует на рождественских каникулах, но это вовсе не рождественская сказка. Это ужасающая поучительная история о том, что пользующийся доверием инсайдер, которого уважает большая часть прессы, может гораздо эффективнее подрывать основы демократии, нежели нелепый аутсайдер, которого большая часть СМИ презирает.

Посмотрев «Вице-президента» в четверг, я спросила Маккея, кто из наших консервативных Дементоров опаснее — Чейни или Трамп?

«Вопрос звучит так, — сказал он. — Что бы вы предпочли — чтобы вас преследовал профессиональный убийца или маньяк с пеной у рта и тесаком для мяса? Я бы предпочел, чтобы меня преследовал маньяк с тесаком, то есть в определенном смысле Чейни хуже. Кроме того, если вы обратитесь к статистике, в Ираке погибло более 600 тысяч человек. Разница очевидна».