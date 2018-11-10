«Давайте обвиним Россию!» В США не могут подсчитать голоса

США продолжает развиваться скандал с промежуточными выборами. В Джорджии и Флориде, спустя три дня после завершения голосования, так и не объявили результаты выборов. В обоих штатах лидируют кандидаты от Республиканской партии , однако демократы пытаются оспорить это и доказать факт вбросов. Трамп предложил обвинить в сложившейся ситуации Россию

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере отметил, что голоса в двух американских штатах после промежуточных выборов до сих пор не подсчитаны, и с сарказмом предложил обвинить в этом Россию.

Он также предложил потребовать от президента России Владимира Путина «немедленных извинений». «То есть они сейчас еще только считают голоса в Джорджии и Флориде — а выборы были во вторник?

А давайте-ка обвиним во всем Россию и потребуем от президента Путина немедленных извинений!» — написал Трамп.

Промежуточные выборы в США состоялись во вторник, 6 ноября. Американцы выбирали представителей конгресса, сената, а также губернаторов штатов.

Во Флориде не могут закончить подсчет голосов по выборам в сенат. По предварительным данным в штате, который ранее традиционно избирал кандидатов от демократов, победил республиканец. И это происходит уже два раза подряд — в 2016 году Флорида отдала большинство голосов Трампу.

Демократы активно пытаются оспорить результаты выборов в этом штате, даже несмотря на то, что их оппоненты уже однозначно выиграли сенат. Партия действующего президента получила 51 место из 100 и имеет все шансы дотянуть до 53 мандатов.

Чем больше у республиканцев мест в сенате — тем хуже для демократов, поскольку им будет сложнее переманивать своих оппонентов и препятствовать кадровым решениям президента.

Губернатор Флориды Рик Скотт , который избирался в сенат от своего штата, заявил, что демократы могли организовать вбросы на выборах в округах Броуард и Палм-Бич.

По запросу Скотта было подано два иска по результатам выборов к избирательным комиссиям обоих округов. Он подчеркнул, что руководители комиссий, Бренда Снайпс и Сьюзан Бутчер, не могут разобраться в том, сколько бюллетеней для голосования находится у них на руках.

«Сегодня вечером я попрошу департамент правопорядка Флориды заняться расследованием этой ситуации, и я готов рассмотреть все законные варианты, которые нам доступны», — сказал Скотт.

В ходе своего выступления сам Скотт не предоставил доказательств своих слов о вбросах.

Трамп посвятил действиям Скотта отдельный твит: « Правоохранительные органы изучают еще один большой коррупционный скандал из-за мошенничества на выборах в Броуард и Палм-Бич». Он также выразил уверенность в том, что Флорида проголосовала за Рика Скотта.

Президент также напомнил, что Скотт опережал своего соперника-демократа на 50 тыс. голосов, однако это изменилось после того как демократы отправили во Флориду своего адвоката для поиска нарушений.

«Как только демократы отправили своего лучшего по выявлению кражи голосов адвоката Марка Элиаса в округ Броуард, они чудом начали находить голоса в поддержку демократа. Не переживай Флорида! Я отправляю еще лучшего юриста, чтобы разоблачить мошенничество», — заявил он.

Заметив, что разрыв между кандидатами сократился до 15 тыс. голосов, Трамп задался вопросом, «почему не нашли ни одного голоса в поддержку республиканца?»

Если от результатов голосования во Флориде зависит стабильность кадровой политики Трампа, то оспаривание результатов выборов в Джорджии носит больше имиджевый характер. В этом штате оспариваются результаты губернаторских выборов.

Кандидат от Демократической партии Стейси Абрамс имеет широкую поддержку по всей стране, поскольку она могла войти в историю как первая чернокожая женщина, занявшая пост губернатора.

В начале ноября легендарная телеведущая Опра Уинфри, достаточно редко выступающая с политическими заявлениями, призвала всех поддерживать кандидата от демократов на выборах в штате Джорджия. По мнению 64-летней Опры, Абрамс представляет интересы всех жителей штата и является сторонницей реформ.

«Я здесь по той причине, что Стейси Абрамс заботится о вещах, которые действительно имеют значение», — заявила Уинфри, которую СМИ в свое время называли одной из возможных участниц президентской гонки в 2020-м.

Впрочем, если демократам не удастся опротестовать результаты голосования, согласно которым Брайан Кемп набрал почти на 2% голосов больше, усилия Опры окажутся тщетными.