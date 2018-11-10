Трамп резко ответил на обвинение супруги Обамы

Трамп в ответ Мишель Обаме заявил, что никогда не простит ее супруга

Мишель Обама заявила, что никогда не простит Трампу его "роли" в движении "birther". Его члены утверждают, что Обама не имел права быть президентом Соединенных Штатов, поскольку он получил гражданство США не по праву рождения.

"Я отвечу на полемику полемикой, я никогда не прощу (Обаме) того, что он сделал с армией США. Она была истощена, и мне пришлось это исправлять. То, что он сделал с нашей армией, сделало нашу страну небезопасной для тебя, и тебя, и тебя", — заявил Трамп.

Данное обвинение в адрес действующего американского президента Мишель Обама сделала в своей новой книге мемуаров.

Ранее Мишель Обама опубликовала свои мемуары, в которых заявила, что никогда не простит Трампа.