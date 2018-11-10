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Трамп резко ответил на обвинение супруги Обамы
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Трамп в ответ Мишель Обаме заявил, что никогда не простит ее супруга 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп ответил бывшей первой леди страны Мишель Обаме, которая обвинила его в поддержке движения, члены которого считают Барака Обаму нелегитимным экс-президентом, передает CNN.
Мишель Обама заявила, что никогда не простит Трампу его "роли" в движении "birther". Его члены утверждают, что Обама не имел права быть президентом Соединенных Штатов, поскольку он получил гражданство США не по праву рождения.
"Я отвечу на полемику полемикой, я никогда не прощу (Обаме) того, что он сделал с армией США. Она была истощена, и мне пришлось это исправлять. То, что он сделал с нашей армией, сделало нашу страну небезопасной для тебя, и тебя, и тебя", — заявил Трамп.
Данное обвинение в адрес действующего американского президента Мишель Обама сделала в своей новой книге мемуаров.
Ранее Мишель Обама опубликовала свои мемуары, в которых заявила, что никогда не простит Трампа.
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