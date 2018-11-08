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Трампу доложили о стрельбе в Калифорнии
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Трампу доложили о стрельбе в Калифорнии 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему доложили о стрельбе, которая произошла в одном из баров города Таузанд-Окс (штат Калифорния).
«Я был полностью проинформирован о страшной стрельбе в Калифорнии. Правоохранительные органы, службы оперативного реагирования, а также ФБР находятся на месте происшествия», — написал Трамп в Twitter.
Американский лидер поблагодарил полицейских за храбрость, проявленную во время операции. По его словам, дорожная полиция штата была на месте в течение трёх минут, а первый вошедший в здание сержант получил многочисленные ранения и погиб.
«Пусть Бог благословит всех погибших и членов их семей. Спасибо вам, силы охраны правопорядка», — добавил он.
По последним данным, в результате стрельбы в баре Таузанд-Окса погибли 13 человек.
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