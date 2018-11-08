Трампу доложили о стрельбе в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему доложили о стрельбе, которая произошла в одном из баров города Таузанд-Окс (штат Калифорния).

«Я был полностью проинформирован о страшной стрельбе в Калифорнии. Правоохранительные органы, службы оперативного реагирования, а также ФБР находятся на месте происшествия», — написал Трамп в Twitter.

Американский лидер поблагодарил полицейских за храбрость, проявленную во время операции. По его словам, дорожная полиция штата была на месте в течение трёх минут, а первый вошедший в здание сержант получил многочисленные ранения и погиб.

«Пусть Бог благословит всех погибших и членов их семей. Спасибо вам, силы охраны правопорядка», — добавил он.

По последним данным, в результате стрельбы в баре Таузанд-Окса погибли 13 человек.