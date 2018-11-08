В США девочка начиняла иглами конфеты для Хеллоуина

В Северной Каролине ( США ) 11-летнюю девочку через суд по делам несовершеннолетних обвинили в преступлении.

Как пояснили в полиции, ребенок намеренно подкладывал в конфеты для Хеллоуина швейные иглы, стараясь расположить их максимально незаметно.

В результате, отведав смертельно опасное угощение, травмы получил 12-летний мальчик. Позже о находке в шоколадном батончике сообщила еще одна семья.

До начала судебного разбирательства девочке предстоит пройти медицинскую психологическую комиссию, передает Fox8.