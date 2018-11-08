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В США девочка начиняла иглами конфеты для Хеллоуина
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В США девочка начиняла иглами конфеты для Хеллоуина 

Российская Газета + ещё 4 56 минут назад
Фото: depositphotos.com
В Северной Каролине (США) 11-летнюю девочку через суд по делам несовершеннолетних обвинили в преступлении.
Как пояснили в полиции, ребенок намеренно подкладывал в конфеты для Хеллоуина швейные иглы, стараясь расположить их максимально незаметно.
В результате, отведав смертельно опасное угощение, травмы получил 12-летний мальчик. Позже о находке в шоколадном батончике сообщила еще одна семья.
До начала судебного разбирательства девочке предстоит пройти медицинскую психологическую комиссию, передает Fox8.
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