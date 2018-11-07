Ещё
В Белом доме оценили предварительные результаты выборов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Белом доме оценили предварительные результаты выборов 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация президента США Дональда Трампа позитивно оценивает предварительные итоги промежуточных выборов в Соединенных Штатов. Слова пресс-секретаря передает телеканал CNN.
По ее словам, команда Трампа «хорошо» оценивает те результаты, которые известны в данный момент.
"Еще остается большая часть вечера. Может, раннего утра", — добавила Сандерс, говоря о появлении окончательных результатов выборов.
На момент написания новости республиканцы лидируют на выборах в сенат (49 мест против 38 у демократов) и проигрывают в палате представителей с минимальным перевесом (126 мест против 125).
Ранее телеканал Fox News прогнозировал, что демократы получат большинство в палате представителей.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов в конгресс США.
Газета.Ru: последние новости
Жителей США предупредили о дезинформации на выборах в конгресс В восьми штатах завершилось голосование на выборах в конгресс В Огайо третий раз подряд выбрали в сенат демократа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле Шамсуарова об изнасиловании всплыла Багдасарян260
Польша близка к выходу из Евросоюза42
Умерла Наталья Корчагина8
Дознаватель сильно напилась перед изнасилованием376
Стало известно о «трех женщинах» на изнасиловании дознавателя517
Видео
02:10
Полет Су-57 сняли с рампы Ан-12
Оружие Армия
00:44
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Политика
00:25
Шутка про НАСА и батут вернулась Рогозину бумерангом
Наука и техника Статьи
01:28
Врачи оказывают помощь людям в зале, где выступает Трамп
США В мире
00:30
«Аномалия» в небе над Внуково взбудоражила соцсети
Наука и техника
05:41
В Монако задержан российский миллиардер
Криминал Другое
05:02
В Тернопольской области запретили говорить и петь по-русски
В мире Украина
01:01
Кто сорвал встречу Путина и Трампа и другие события дня
В мире
02:44
Россия отказалась идти на поводу у Украины
Политика
01:41
«Не ноги»: Грачев объяснил, почему отрубил жене руки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение