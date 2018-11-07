В Белом доме оценили предварительные результаты выборов

По ее словам, команда Трампа «хорошо» оценивает те результаты, которые известны в данный момент.

"Еще остается большая часть вечера. Может, раннего утра", — добавила Сандерс, говоря о появлении окончательных результатов выборов.

На момент написания новости республиканцы лидируют на выборах в сенат (49 мест против 38 у демократов) и проигрывают в палате представителей с минимальным перевесом (126 мест против 125).

Ранее телеканал Fox News прогнозировал, что демократы получат большинство в палате представителей.