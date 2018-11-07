Две женщины-мусульманки избраны в Конгресс США

Две женщины-мусульманки впервые избраны в Конгресс США

Как сообщает CNN, политики представляют штаты Миннесота и Детройт.

Ильхэн Омар вместе со своей семьёй бежала из Сомали во время гражданской войны. Перед тем как переехать в США , она жила в лагере для беженцев в Кении . История жизни Омар особенно привлекает внимание на фоне проводимой Дональдом Трампом жёсткой миграционной политики. Как отмечают журналисты, если бы представитель Демократической партии захотела бы получить статус беженца сегодня, то ей бы не удалось это сделать.

От штата Детройт выбрана 37-летняя Рашид Тлаиб, родившаяся в США. Её родители — мигранты из Палестины.

Промежуточные выборы в Соединённых Штатах стартовали 6 ноября. В ходе голосования будет полностью переизбрана Палата представителей и около трети Сената. Также в ряде штатов будут переизбраны губернаторы.