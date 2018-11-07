Встречу Помпео с представителями КНДР перенесли

В Госдепе сообщили о переносе встречи Помпео с представителями КНДР

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Встреча госсекретаря США Майка Помпео с представителями КНДР , назначенная на эту неделю, перенесена, сообщила в письменном заявлении официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт. "Встреча госсекретаря Помпео с представителями КНДР, запланированная на эту неделю в Нью-Йорке, состоится позднее. Мы соберемся вместе, когда нам позволит расписание обеих сторон. Общение по-прежнему продолжается", — заявила Науэрт. По ее словам, США по-прежнему намерены добиваться реализации обязательств июньского саммита в Сингапуре, где президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын обязались добиваться денуклеаризации Корейского полуострова. Ранее сообщалось, что Помпео и спецпредставитель по КНДР Стивен Биган планировали встретиться 8 ноября с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чхолем в Нью-Йорке.