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Встречу Помпео с представителями КНДР перенесли
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В Госдепе сообщили о переносе встречи Помпео с представителями КНДР 

РИА Новости + ещё 6 55 минут назад
Фото: AFP 2018 / Saul Loeb
Встреча госсекретаря США Майка Помпео с представителями КНДР, назначенная на эту неделю, перенесена, сообщила в письменном заявлении официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
"Встреча госсекретаря Помпео с представителями КНДР, запланированная на эту неделю в Нью-Йорке, состоится позднее. Мы соберемся вместе, когда нам позволит расписание обеих сторон. Общение по-прежнему продолжается", — заявила Науэрт.
По ее словам, США по-прежнему намерены добиваться реализации обязательств июньского саммита в Сингапуре, где президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын обязались добиваться денуклеаризации Корейского полуострова.
Ранее сообщалось, что Помпео и спецпредставитель по КНДР Стивен Биган планировали встретиться 8 ноября с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Северной Кореи Ким Ён Чхолем в Нью-Йорке.
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