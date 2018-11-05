Пьяный ковбойак

Пьяный ковбой

«Лента.ру» продолжает цикл статей о пирах правителей во время изнурительных войн и других серьезных кризисов. Главы государств обычно не отказывались от торжеств и закатывали роскошные пиры. В прошлый раз мы рассказывали о рационе настоящего гурмана, любителя сигар и коньяка, британского премьера Уинстона Черчилля . Меню политика напугало бы современных диетологов. На этот раз речь пойдет о 43-президенте США Джордже Буше-младшем , который в молодости прослыл записным выпивохой. При нем США начали войны в Афганистане Ираке , а также американцы пережили один из самых страшных и кровопролитных терактов за всю историю.

В Техасе — пить!

«— Ты хоть можешь вспомнить последний день, когда не пил? — тихо спросила меня Лора. Тогда я начал прокручивать в памяти события последней недели. В понедельник вечером я выпил с друзьями несколько банок пива. Во вторник, уже после ужин, не стал отказывать себе в B&B (ликер бенедиктин и бренди). В среду, уложив спать дочерей Барбару и Дженну, я пропустил пару стаканов бурбона. Четверг и пятница стали днями пива. В субботу мы с женой поехали к друзьям: перед ужином я отхлебнул мартини, во время еды — пиво, уже после — B&B. Короче, эту неделю я точно провалил. Я попытался вспомнить хотя бы один день за последние несколько недель, когда и капли в рот не брал, не получилось. За месяц: тоже безрезультатно. Так ничего в голову и не пришло», — пишет в своей книге 43-й президент США.

Бывший глава государства вспоминает, что с детства был склонен к плохим привычкам. Курить начал еще в колледже, дымил в общей сложности девять лет. Завязал только с помощью снюса (измельченный табак, который держат во рту — прим. «Ленты.ру»). Потом был жевательный табак. В конце концов Буш пересел на сигары. Но настоящим проклятием для него стал алкоголь. Прикладываться к бутылке он, как и многие техасские парни, начал еще с раннего возраста.

В прессу просочилась история, произошедшая в 1972 году, когда Джорджу было 26 лет. После одной из ночных попоек он решил помериться силой с отцом и подрался с ним. Еще через пару лет его арестовали за вождение в пьяном виде неподалеку от дома родителей: 150 долларов штрафа и лишение водительских прав на время в качестве наказания.

Еще один неприятный инцидент всплыл в 2000 году: один из журналистов опубликовал видеозапись 1992 года со свадьбы дочери одного из лидеров избирательной губернаторской кампании Джорджа. На видео пьяный в стельку Буш распекает по чем зря своих друзей. Это, впрочем, не помешало ему стать президентом.

Как следует из официальной биографии Джорджа Буша-младшего, в которой тщательно выверено каждое слово, с пьянством он завязал в свой 40-й день рождения, после «диких пьяных выходных». В то время жизнь катилась под откос: к этому времени он привел к банкротству свою нефтяную компанию и с каждым днем спивался.

Как уверяют биографы Джорджа Буша-младшего, уже буквально через несколько дней после этого исторического решения его жизнь стала постепенно налаживаться: дела пошли в гору. А через несколько десятков лет он и вовсе стал одним из самых влиятельных людей в мире.

Его жена в интервью знаменитой американской телеведущей Опре Уинфри в 2010 году призналась, что в молодости Джордж фактически не просыхал. По словам Лоры Буш, ее муж любил «намешать бурбон с пивом», а после «лакирнуть крепким ликером».

«В тот день он проснулся и решил, что с алкоголем пора завязывать. И он смог бросить пить. У многих не получается, а у него — получилось», — с гордостью рассказывала она.

«Я так сильно любил Лору и наших дочерей, что просто не мог позволить, чтобы это продолжалось, — вторил ей Буш. — Я сказал жене, что больше никогда не напьюсь. Она посмотрела на меня так, будто я еще не протрезвел и ответила: "Окей, Джордж". Я знаю, о чем она подумала: такие же обещания я давал ей и раньше, но потом спокойно нарушал их. По мере того, как стиралось похмелье, усиливалась тяга к алкоголю. Тело буквально разрывало от жажды».

По словам Буша, избавиться от зависимости ему помогли бег, самодисциплина и шоколад, который он поглощал плитками. «Лора меня поддерживала: отказ от алкоголя был одним из самых тяжелых решений в моей жизни», — резюмировал он.

Однако слухи о его запоях ходили и во время президентства. Причем поводы для возвращения к пагубным привычкам были разные. По одной из версий, в августе 2005 года, узнав о катастрофических последствиях урагана «Катрина», Буш налил себе в стакан неразбавленный виски.

Другие источники уверяют, что глава государства прикладывался к бутылке, когда американцы вторглись в Ирак. Приближенные к президенту рассказывали, что «он слишком близко к сердцу воспринимал потерю каждого бойца». «Нам только остается молиться, чтобы он не спился», — рассказывал другой. Сам президент никогда не признавался, что страдает алкоголизмом, заявляя лишь, что «слишком много пил в прошлом». Если информацию о том, что он пил во время президентского срока, Буш всячески старается скрывать, то что он ел, было известно каждому.

Пицца, чизбургер, снова пицца

Как и любой техасец, Буш-младший, конечно, любит барбекю. Однако он также неравнодушен к печеньям, закрытому пирогу с курицей и сырному тосту. Самое любимое блюдо — пицца «Чизбургер». Его друзья шутили: это отличный выбор, когда не можешь выбрать одно из двух блюд фастфуда. Там все от чизбургера: маринованные огурцы, кетчуп, горчица. Любимая пицца президента появлялась во многих кафе и забегаловках по всей стране. Говорили, что у нее особый рецепт: помимо начинки от чизбургера, там тонкое тесто, протертые помидоры, моцарелла, базилик, бекон, говядина и чеддер.

«Если у вас есть жареный сыр, арахисовое масло, мед, бекон, то вы наверняка откроете кулинарную вселенную для президента Джорджа Буша-младшего», — заявил как-то повар Билла Клинтона Уолтер Шайб. Впоследствии он не раз делился своими впечатлениями от кулинарных предпочтений Буша.

«Это был один из самых странных дней в моей жизни, — вспоминает Шайб, оставшийся в Белом доме после переезда туда четы Бушей. — Чем Буши отличаются от Клинтонов? Мне сразу пришлось выбросить хумус. На кухне появились техасско-мексиканские блюда и филе говядины. Как и его отец, президент не любил никакой зелени и овощей (…) Если первой леди нравилось какое-то из блюд, она просила подавать его каждый день. Так было с гороховым супом, в который мы добавляли мяту».

Повар вспоминал, что Лоре Буш нравились в основном те же блюда, что и Хиллари Клинтон : полезные салаты из свежих овощей, супы и роллы, из овощей она любит свеклу. При этом она отдает предпочтение более острым блюдам.

В отличие от жены, придерживающейся здорового питания, президент «мог позволить себе есть всякую всячину, поскольку каждый день делал зарядку», рассказывали в его окружении. Буш любит перекусить бургером средней прожарки с салатом и помидором. Главное условие президента — еда должна быть приготовлена мгновенно — едва он только понял, что проголодался. Ждать Буш не любил, рассиживать за столом — тоже, поэтому едва блюдо приносили, он мгновенно его съедал.

На обед — хлеб с корицей и арахисовым маслом и медом, чипсы домашнего приготовления и маринованные огурцы. В выходные, после похода в церковь — обычно просил яйца.

В своей книге Буш пишет, что из-за еды не раз оказывался в курьезных ситуациях. Однажды он появился с огромным синяком на скуле. Оказалось, что во время просмотра футбольного матча по телевизору президент ел соленые крекеры. Активно поддерживая одну из команд, он подавился и упал лицом вниз, потеряв сознание. Лишь по счастливой случайности злополучный кусок выпал, и президент остался жив. «Мама всегда учила меня есть с закрытом ртом, хорошо пережевывая пищу», — вспоминает Джордж в своей книге. Впрочем, подробнее всего он описывает совсем другой день.

Это была уже совсем другая Америка

Вторник, 11 сентября 2001 года, начался так же, как и многие другие. Утром президент США по традиции открыл Библию, потом отправился на пробежку. После завтрака ему нужно было ехать в начальную школу в Сарасоте, штат Флорида, чтобы обсудить реформу образования.

«Когда мы уже вышли из машины старший советник Карл Роув сказал, что какой-то самолет врезался в здание Всемирного торгового центра . Тогда я представил себе, как небольшой пропеллерный самолет разбился таким ужасным образом. После этого позвонила Конди (госсекретарь США Кондолиза Райс — прим. «Ленты.ру») и сообщила, что это был пассажирский лайнер. Я был в шоке. Видимо, за штурвалом этого самолета сидел худший в мире пилот. Как он мог врезаться в небоскреб посреди бела дня?» — вспоминает тот день Джордж Буш-младший.

Когда президент уже сидел в классе, к нему подошел глава администрации Энди Кард и прошептал на ухо, что еще один самолет врезался во второе здание. «Америку атаковали», — произнес он.

В этот момент Буш заметил в конце кабинета журналистов, и понял, что то, как он отреагирует, впоследствии увидят во всем мире. «Страна находится в состоянии в шока, президент не мог себе этого позволить. Если бы я спешно покинул класс, то напугал бы детей и посеял бы панику во всей стране. Пресс-секретарь Флейшер стал делать мне руками знаки, чтобы я пока ничего не говорил. А я и не собирался», — говорится в мемуарах Буша «Ключевые решения».