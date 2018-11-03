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Моряков с американского авианосца обвинили в употреблении ЛСД
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Моряков с американского авианосца обвинили в употреблении ЛСД 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Двое моряков с авианосца «Рональд Рейган» предстанут перед военным судом по обвинению в употреблении и распространении ЛСД.
В употреблении и распространении галлюциногенного наркотика обвиняются моряки Эндрю Миллер и Шон Геверо, сообщает Navy Times со ссылкой на чиновников.
Представитель Седьмого флота ВМС США сообщил, что дела переданы в суд, но дату рассмотрения не уточнил.
«Военно-морские силы США очень серьезно относятся к утверждениям о ненадлежащем поведении. Все обвиняемые моряки считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана», — сказал он.
Кроме того, в ВМС США оценивают возможность предъявления обвинений в использовании и хранении незаконных наркотиков как минимум еще троим морякам.
В феврале Wall Street Journal сообщала, что личный состав седьмого флота ВМС США, который базируется в Йокосуке, подозревается в употреблении наркотиков и торговле ими. Под подозрение попали 12 человек.
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