Моряков с американского авианосца обвинили в употреблении ЛСД

Двое моряков с авианосца « Рональд Рейган » предстанут перед военным судом по обвинению в употреблении и распространении ЛСД.

В употреблении и распространении галлюциногенного наркотика обвиняются моряки Эндрю Миллер и Шон Геверо, сообщает Navy Times со ссылкой на чиновников.

Представитель Седьмого флота ВМС США сообщил, что дела переданы в суд, но дату рассмотрения не уточнил.

«Военно-морские силы США очень серьезно относятся к утверждениям о ненадлежащем поведении. Все обвиняемые моряки считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана», — сказал он.

Кроме того, в ВМС США оценивают возможность предъявления обвинений в использовании и хранении незаконных наркотиков как минимум еще троим морякам.