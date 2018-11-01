Гангстера убили как крысу

В тюрьме США убит известный гангстер Джеймс «Уайти» Балджер

Известный гангстер Джеймс «Уайти» Балджер был убит в тюрьме «Хазлтон» в штате Западная Виргиния в США . Как сообщает издание The Boston Globe, он был найден мертвым спустя сутки после прибытия в «Хазлтон», куда он был переведен для отбывания пожизненного заключения. По предварительной информации следствия, Балджер был убит из-за своего сотрудничества с ФБР , а также из-за грубого обращения с женщинами.

Глава бостонской мафии 70-е годов, приговоренный в 2013 году к двум пожизненным срокам за 11 убийств, Джеймс «Уайти» Балджер был найден мертвым в своей камере рано утром в минувший вторник. Ему было 89 лет, однако у следствия нет сомнений в том, что он умер не естественной смертью.

В своем заявлении Федеральное бюро тюрем США заявило, что Балджер был найден забитым до смерти в камере в 8:20 утром 30 октября.

«Персонал немедленно предпринял меры, чтобы спасти его жизнь. Однако, по заключению медицинских экспертов, Балджер был уже мертв», — сказали в ведомстве.

Другие заключенные, а также сотрудники тюрьмы не пострадали.

Как отметил прокурор флоридского округа Майами-Дейд, где ранее содержался Уайти Балджер, Майкл Вон Замфт, федеральным властям предстоит выяснить, является ли смерть Балджера случайностью, или же это было спланировано заранее.

«Очень странно, что он был найден мертвым всего спустя сутки после перевода из одной федеральной тюрьмы в другую», — сказал Замфт.

Джеймс Балджер был переведен в тюрьму «Хазлтон» в штате Западная Виргиния после пяти лет заключения в одной из тюрем Флориды. Как сообщает The Boston Globe со ссылкой на человека, причастного к расследованию убийства гангстера, причиной перевода Балджера стали серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых он должен был отправиться на лечение. Однако в последний момент его все-таки отправили в «Хазлтон».

По предварительному заключению следователей, к убийству бостонского мафиози причастны двое заключенных тюрьмы «Хазлтон», один из них — 51-летний киллер Фотиос «Фредди» Гиас, отбывающий пожизненное заключение за убийство. По словам лиц, причастных к расследованию,

мужчины были засняты камерами видеонаблюдения входящими в камеру Балджера около 6 часов утра. Спустя два часа Джеймс Балджер был найден с выбитыми глазами.

Издание The Boston Globe процитировало слова частного детектива Теда Макдоуна, который уверен в причастности Гиаса к убийству. По словам детектива, киллер «ненавидел крыс» и знал о том, что Балджер долгое время сотрудничал с ФБР и унижал женщин.

«Он ненавидел мужчин, обижающих женщин. Уайти был крысой, он убивал женщин», — заявил детектив.

По мнению правоохранителей, у Гиаса действительно был мотив — в последнее время в криминальном мире за Уайти закрепилась репутация предателя.

«Известно, что однажды ФБР даже прибегали к помощи Джеймса Балджера. Они хотели ликвидировать итальянскую мафию в США и рассчитывали сделать это руками Балджера. У нас есть сведения о том, что федералы даже заключили негласное соглашение с ним, а после закрывали глаза на преступления», — рассказала The Boston Globe журналистка Эмили Руни.

В 2013 году Балджера приговорили к двум пожизненным срокам за 11 убийств. Как отметила Руни, предположительно, жертв на счету гангстера намного больше. Однако полицейским пришлось заплатить 20 миллионов долларов родственникам не вошедших в список жертв из-за договоренности со своим агентом-мафиози.

Джейс Балджер родился и вырос на юге Бостона, он был старшим из шестерых детей в семье. В тринадцать лет Балджера впервые привлекли к ответственности — за кражу. Именно тогда он и получил свое знаменитое прозвище — «Уайти» — из-за светлых волос.

В годы Второй мировой войны он сумел заработать громкую репутацию в преступном мире, присоединившись к ирландской молодежной банде «Трилистники».

Из-за совершенных в те годы преступлений Балджер получил свой первый срок в тюрьме для несовершеннолетних, из которой он вышел только в 1948 году.

Однако уже спустя восемь лет он снова оказался за решеткой — с 1956 по 1963 год Балджер отсидел срок за угон автомобиля и вооруженное ограбление. В калифорнийской тюрьме «Алькатрас» он завел знакомства с другими криминальными авторитетами, пытался совершить побег, а также якобы был подопытным в экспериментах ФБР, связанных с наркотиками.

После срока Джеймс Балджер вернулся в Бостон и продолжил грабить, заниматься вымогательством и нелегальным игорным бизнесом. В скором времени он стал правой рукой Хауи Уинтера — главаря банды «Уинтер Хилл». Позже, когда Хауи Уинтер в 1979 году угодил за решетку, Балджер возглавил группировку, которая держала значительную часть наркотического рынка в Бостоне, а также подпольный игорный бизнес.

Несмотря на многочисленные преступления, Балджер пытался создать образ Робина Гуда — раздавал деньги и еду и делал пожертвования в католической церкви своего района в Бостоне. Однако получалось слабо — в нем всегда узнавали хладнокровного убийцу, который душил женщин и убивал невинных прохожих.

В 1994 году Федеральное управление США по борьбе с распространением наркотиков заинтересовалось безнаказанностью бостонстой мафии и начало собственное расследование совместно с полицией. Тогда Балджеру удалось скрыться — 16 лет он пробыл в бегах.

Долгое время Уайти считался самым разыскиваемым преступником в США после террориста Усамы бен Ладена. За информацию о нем ФБР предлагало $2 млн Задержать Джеймса «Уайти» Балджера удалось только в 2011 году после того, как в полицию позвонила соседка преступника. Все это время он жил в Калифорнии с поддельными документами и выдавал себя за среднестатистического американского пенсионера. При «Уайти» были найдены $822 тыс..