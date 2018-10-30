Фаррелл Уильямс пригрозил Трампу

Музыкант Фаррелл Уильямс отреагировал на решение президента США Дональда Трампа включить его песню Happy перед очередным спичем всего через несколько часов после стрельбы в Питтсбурге.
Как пишет The Hollywood Reporter, разъяренный Уильямс обратился к Трампу с письмом от лица своего адвоката.
"В день массового убийства 11 человек руками безумного "националиста" вы включаете его песню Happy ("Счастливый" — англ.) толпе на политическом мероприятии в Индиане. Ничего "счастливого" в трагедии, случившейся в нашей стране нет, разрешения на использование этой песни вам не давали", — пишет юрист Говард Кинг.
Кинг добавил, что Уильямс никогда не давал Трампу права публично исполнять или иным образом распространять его музыку и никогда не даст, а также пригрозил, что использование указанного выше трека без разрешения будет считаться нарушением авторского права.
Ранее семья Принса потребовала не исполнять его песню на митингах Трампа.