Фаррелл Уильямс пригрозил Трампу

Фаррелл Уильямс пригрозил Дональду Трампу после митинга в Индиане

Как пишет The Hollywood Reporter , разъяренный Уильямс обратился к Трампу с письмом от лица своего адвоката.

"В день массового убийства 11 человек руками безумного "националиста" вы включаете его песню Happy ("Счастливый" — англ.) толпе на политическом мероприятии в Индиане. Ничего "счастливого" в трагедии, случившейся в нашей стране нет, разрешения на использование этой песни вам не давали", — пишет юрист Говард Кинг.

Кинг добавил, что Уильямс никогда не давал Трампу права публично исполнять или иным образом распространять его музыку и никогда не даст, а также пригрозил, что использование указанного выше трека без разрешения будет считаться нарушением авторского права.

Ранее семья Принса потребовала не исполнять его песню на митингах Трампа.