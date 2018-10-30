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Рейтинг одобрения Трампа упал
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Опрос: рейтинг одобрения работы Трампа опустился до 40% 

ТАСС + ещё 12 47 минут назад
Фото: globallookpress.com
Рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа на посту президента США опустился за прошлую неделю на 4 процентных пункта и достиг 40%. Такие данные своего опроса обнародовала в понедельник социологическая служба Gallup.
По мнению социологов, снижение рейтинга главы государства "свело на нет" весь его рост за последние четыре недели. Согласно опросу, 54% американцев сейчас не одобряют работу президента. При этом в середине июня рейтинг одобрения деятельности Трампа поднялся до 45% — во второй раз после аналогичного, рекордного для него показателя популярности, зафиксированного после инаугурации в январе 2017 года.
В опросе, проводившемся с 22 по 28 октября, приняли участие около 1,5 тыс. американцев старше 18 лет, проживающих во всех штатах страны.
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