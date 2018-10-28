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Трамп отказался посетить Индию
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Трамп отказался посетить Индию по приглашению Нью-Дели 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: AFP
Президент США Дональд Трамп ответил отказом на предложение Нью-Дели посетить Индию 26 января 2019 года, когда будет отмечаться День Республики, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.
Источники отметили, что власти США в последнее время неоднократно давали понять, что долгожданный визит Трампа зимой не состоится. МИД Индии пока не делал никаких официальных заявлений по этому поводу, посольство США в Нью-Дели также не стало комментировать эту ситуацию со ссылкой на то, что полномочиями по анонсированию планов по зарубежным поездкам Трампа наделен лишь Белый дом, передает РИА «Новости».
Телеканал отмечает, что эта информация появилась на разногласий США и Индии по ряду геополитических вопросов — в том числе по судьбе иранской нефти, от которой Индия пока не отказалась вопреки требованиям США.
День Республики отмечается в Индии с 26 января 1950 года — тогда вступила в силу конституция страны. С 1955 года этот праздник проводится в форме парада по главному проспекту Нью-Дели — Раджпатх.
Как правило, на День Республики приглашают «главных гостей» — зарубежных лидеров, которые привозят с собой военных, участвующих в параде.
Добавим также, что США пытались добиться от Индии отказа в приобретении С-400 у России, однако на этой неделе контракт начал исполняться.
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