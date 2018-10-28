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В США разыгран джекпот в размере около $750 млн
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В США разыгран джекпот в размере около $750 млн 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: AP
В Соединённых Штатах разыгран джекпот американской лотереи Powerball в размере около $750 млн, сообщает Associated Press.
По данным агентства, два выигрышных билета лотереи проданы в Айове и в Нью-Йорке. Отмечается, что это четвёртый по величине джекпот за всю историю страны.
Номерами выигрышных билетов оказались 8, 12, 13, 19 и 27, а также «Powerball 4».
Ранее в американском штате Южная Каролина был продан выигрышный билет лотереи Mega Millions. Купивший его стал обладателем джекпота в размере $1,537 млрд
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