Подозрительную посылку обнаружили в штате Нью-Йорк

Очередную подозрительную посылку обнаружили около почты в штате Нью-Йорк

Полицейский департамент Буффало в своем микроблоге в Twitter сообщил, что правоохранители находятся у почтового отделения, где было обнаружено "подозрительное устройство".

По данным газеты New York Daily News, предположительное самодельное взрывное устройство было обнаружено в субботу у отделения почты. Издание пишет, что полиция подозревает подражателя, действующего на фоне серии отправлений со взрывными устройствами на этой неделе.