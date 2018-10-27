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Подозрительную посылку обнаружили в штате Нью-Йорк
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Очередную подозрительную посылку обнаружили около почты в штате Нью-Йорк 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Jewel Samad
Полиция Буффало в штате Нью-Йорк сообщила об обнаружении подозрительного устройства у почтового отделения города, СМИ полагают, что это очередная посылка со взрывным устройством, которые на этой неделе перехватывали американские спецслужбы.
Полицейский департамент Буффало в своем микроблоге в Twitter сообщил, что правоохранители находятся у почтового отделения, где было обнаружено "подозрительное устройство".
По данным газеты New York Daily News, предположительное самодельное взрывное устройство было обнаружено в субботу у отделения почты. Издание пишет, что полиция подозревает подражателя, действующего на фоне серии отправлений со взрывными устройствами на этой неделе.
В пятницу правоохранительные органы сообщили о задержании подозреваемого в отправке посылок со взрывоопасным устройством известным оппонентам президента США Дональда Трампа, в частности, экс-президенту Бараку Обаме, чете Билла и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу, актеру Роберту Де Ниро. К настоящему времени сообщалось о перехвате 14 посылок. После ареста СМИ распространили фото задержанного, уроженца Бруклина, в настоящее время проживающего во Флориде, сообщается, что его удалось обнаружить в том числе и благодаря ДНК-уликам.
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