Черная маска Келли: расизма в США нет, но уволить за него могут

Считается, что в США нет проблемы чрезмерной политкорректности. Поэтому эту тему вообще нельзя упоминать. Те, кто нарушает негласное правило, могут поплатиться карьерой, что и произошло с ведущей NBC Мегин Келли.

В США готовятся к Хэллоуину и продумывают костюмы, образы, грим. Раньше вариантов, конечно, было больше, чем сейчас. Например, белый человек мог загримироваться под черного. Когда ведущая NBC Мегин Келли была ребенком, такое было вполне допустимо, а теперь — ни в коем случае нельзя, это сразу вызовет обвинения в расизме.

На чрезмерную политкорректность Келли пожаловалась в телеэфире, и сразу же сама стала предметом осуждения. Ее моментально уволили за "расистское высказывание".

Не питая никаких теплых чувств к Келли, все же отмечу, что говорила она не о самих чернокожих и их положении в американском обществе, а о проблемах американского общества, когда даже само упоминание проблемы — уже табу. Получается, уволили ее вовсе не за расизм, а за недовольство перегибами в политкорректности.

Сначала в Америке запретили слово "негр" — заменили на "афроамериканец", которое тоже себя скомпрометировало, уступив место "африканскому американцу". Теперь цензуру не проходят уже целые выражения и мысли, даже если все эти слова и вовсе не звучат.

Удивительно, насколько это сейчас острая тема, раз из-за этого в один момент лишилась работы звезда американского телевидения. Говорят, что она получала 25 миллионов долларов в год, значит, руководство ценило ее за какие-то невообразимые заслуги, которые, впрочем, были перечеркнуты одним неаккуратным высказыванием.