Хайли лайкли–2: как Россия хотела взорвать Америку

В MSNBC предположили, что Россия послала бомбы Обаме, Клинтонам и CNN

Ведущий американского телеканала MSNBC Чак Тодд предположил, что за отправкой взрывных устройств американским политикам — Бараку Обаме и супругам Клинтон — могла стоять Россия . Это первое публичное заявление известного человека, который упомянул Москву в связи с этой ситуацией. Никто из официальных лиц в США таких заявлений пока не высказывал.

Ведущий MSNBC Чак Тодд высказал свое предположение о причастности Москвы к рассылке бомб американским политикам в ходе обсуждения разделения мнений в стране относительно складывающейся ситуации.

«Я боюсь, что это тоже может быть какая-то российская операция… В некотором смысле, мы не можем исключать какие-либо [варианты]. [Россия] пытается нас (американское общество — «Газета.Ru») разделить», — заявил ведущий телеканала.

Высказывание ведущего — первое громкое заявление, в котором в причастностности к этим событиям обвинили Россию. Никто из официальных лиц США и представителей правоохранительных органов подобных заявлений не делал.

Помощник директора нью-йоркского отделения ФБР Уильям Свини сообщил, что американские правоохранители изъяли десять подозрительных посылок, отправленных ряду американских политиков и общественных деятелей.

При этом комиссар полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нейл отметил, что полиция рассматривает отправления как представляющие потенциальную угрозу, однако прямо назвать их взрывными устройствами он отказался.

«Десять подозрительных пакетов были обнаружены в разных местах в Нью-Йорке, Мэриленде, Флориде, Делавере и Лос-Анджелесе. На место выезжали правоохранители, каждый пакет был вывезен специалистами. Сейчас их изучают», — сказал Свини, которого цитирует РИА «Новости».

Он также рассказал, что некоторые посылки с подозрительными устройствами содержали порошок, который, по словам американского правоохранителя, не представляет биологическую угрозу.

Бывший профайлер ФБР Мэри Эллен О'Тул полагает, что в поведении того, кто стоит за отправкой самодельных бомб «врагам президента США Дональда Трампа », прослеживается самонадеянность и высокомерие.

По ее словам, если адресант предназначал посылки не для взрыва, но создания паники и страха, то следует ожидать второй волны аналогичных рассылок. Экс-профайлер отметила, что человек, отправивших посылки в пять американских штатов, серьезно продумал и спланировал это. Поэтому если следователи увидят какие-то промахи подозреваемого, скорее всего, это было сделано преднамеренно, рассказала Мэри Эллен О'Тул в интервью телеканалу CBS News.

По данным ФБР, по меньшей мере три упаковки содержали самодельные бомбы. Отмечается, что на данный момент ни одно из перехваченных самодельных взрывных устройств не было взорвано.

На фотографии, полученной CBS News, также видно, что на посылке, найденной в CNN, которая была адресована экс-директору ЦРУ Джону Бреннану , неправильно написано имя и фамилия бывшего председателя Национального комитета Демократической партии Дебби Вассерман-Шульца, которая указана в качестве обратного адреса.

По словам бывшего профайлера ФБР, отправивший «врагам Трампа» бомбы намеренно создает страх и панику в США, и «ему это нравится». Эллен О'Тул отмечает, что «чувство власти, контроля и всемогущества», которое он получает от пристального внимания общественности по всей стране, вероятно, притягивает его.

В связи с происходящим губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо поручил удвоить охрану основных инфраструктурных объектов штата. Об этом говорится на его странице в твиттере. Для поддержания порядка он направил на патрулирование 100 солдат Национальной гвардии.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на эту ситуацию в резких тонах:

«Это вопиющее поведение противно всему, что дорого и свято американцам», — отметил Трамп.

Он пообещал, что власти обнародуют все детали инцидентов по ходу расследования.