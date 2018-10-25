США расширили санкционный список по КНДР

Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что ограничения были наложены на одного гражданина Сингапура Тан Вэ Бенга и две сингапурских фирмы.

Министерство указывает, что мужчина, в частности, обвиняется в отмывании денег с использованием американской финансовой системы в интересах КНДР​​​.

В сентябре сообщалось, что в санкционный список США попали компания из Китая, северокорейский гражданин, а также одна российская фирма.