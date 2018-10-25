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США расширили санкционный список по КНДР
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США расширили санкционный список по КНДР 

RT на русском + ещё 3 2 часа назад
Фото: Reuters
Министерство финансов США сообщило о расширении санкционного списка по КНДР.
Об этом говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что ограничения были наложены на одного гражданина Сингапура Тан Вэ Бенга и две сингапурских фирмы.
Министерство указывает, что мужчина, в частности, обвиняется в отмывании денег с использованием американской финансовой системы в интересах КНДР​​​.
В сентябре сообщалось, что в санкционный список США попали компания из Китая, северокорейский гражданин, а также одна российская фирма.
Ранее политолог Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях США и КНДР.
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