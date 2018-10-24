Трамп резко отреагировал на рассылку бомб в США

Трамп отреагировал на рассылку бомб в США

Трамп объявил о начале федерального расследования и пообещал направить на поиск отправителей бомб все силы правительства США.

«В это время мы должны объединиться, должны быть вместе и сделать один четкий, сильный, конкретный посыл о том, что любым угрозам о политическом насилии нет места в Соединенных Штатах», — цитируют Трампа «Ведомости».

Ранее стало известно, что Секретная служба США перехватила посылки с взрывными устройствами, адресованные бывшему президенту США Биллу Клинтону и его супруге Хиллари Клинтон. За день до этого аналогичное послание было направлено другому экс-президенту США — Бараку Обаме.