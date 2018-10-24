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Трамп резко отреагировал на рассылку бомб в США
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Трамп отреагировал на рассылку бомб в США 

Рамблер + ещё 12 28 минут назад
Президент США Дональд Трамп пообещал найти виновных в отправке посылок с взрывными устройствами Бараку Обаме и Биллу и Хиллари Клинтон. Об этом американский президент заявил на пресс-конференции, трансляцию которой вели телеканалы ABC и CNBC.
В США массово рассылают бомбы
Трамп объявил о начале федерального расследования и пообещал направить на поиск отправителей бомб все силы правительства США.
«В это время мы должны объединиться, должны быть вместе и сделать один четкий, сильный, конкретный посыл о том, что любым угрозам о политическом насилии нет места в Соединенных Штатах», — цитируют Трампа «Ведомости».
Ранее стало известно, что Секретная служба США перехватила посылки с взрывными устройствами, адресованные бывшему президенту США Биллу Клинтону и его супруге Хиллари Клинтон. За день до этого аналогичное послание было направлено другому экс-президенту США — Бараку Обаме.
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