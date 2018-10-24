В США массово рассылают бомбы

CNN, Белый дом, экс-президенты: В США рассылают бомбы

Аналогичная посылка была направлена в офис другого бывшего президента США Барака Обамы

В обоих случаях посылки получили сотрудники Секретной службы США, которые проверяют почту Клинтонов и Обамы.

пишет Уточняется, что инциденты с бомбами в почте произошли 23 и 24 октября. 22 октября посылку с взрывным устройством получил миллиардер Джордж Сорос ТАСС со ссылкой на NYT.

Пакет был заложен в почтовый ящик рядом с домом миллиардера, его обезвредили саперы.

Также появилась информация, что американские спецслужбы перехватили пакет с взрывным устройством, который отправили в Белый дом.