В США массово рассылают бомбы

Бывший президент США Билл Клинтон и его жена Хиллари Клинтон получили по почте посылку с взрывным устройством. Об этом сообщили американские издания The New York Times (NYT) и NBC Washington со ссылкой на источники в правоохранительных органах, пишет РБК.
Аналогичная посылка была направлена в офис другого бывшего президента США Барака Обамы.
В обоих случаях посылки получили сотрудники Секретной службы США, которые проверяют почту Клинтонов и Обамы.
Уточняется, что инциденты с бомбами в почте произошли 23 и 24 октября. 22 октября посылку с взрывным устройством получил миллиардер Джордж Сорос, пишет ТАСС со ссылкой на NYT.
Пакет был заложен в почтовый ящик рядом с домом миллиардера, его обезвредили саперы.
Агентство «Интерфакс» сообщает, что из-за подозрительной посылки эвакуирован офис телеканала CNN в Нью-Йорке.
Также появилась информация, что американские спецслужбы перехватили пакет с взрывным устройством, который отправили в Белый дом.