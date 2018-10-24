В почте Обамы обнаружили взрывное устройство

Это уже второй случай обнаружения в среду — другое взрывное устройство было найдено ранее в почте, отправленной в офис бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон

По данным правоохранителей, оба взрывных устройства похожи на то, что было найдено в понедельник рядом с домом американского миллиардера Джорджа Сороса

Как сообщила Секретная служба, ее сотрудники "перехватили два подозрительных пакета, адресованных лицам, находящимся под защитой Секретной службы". Эти лица были идентифицированы как Хиллари Клинтон и Барак Обама.