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В почте Обамы обнаружили взрывное устройство
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В почте Обамы обнаружили взрывное устройство 

РИА Новости + ещё 21 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Saul Loeb
Взрывное устройство обнаружено в почте, отправленной на адрес офиса экс-президента США Барака Обамы, сообщила газета New York Times со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов.
Это уже второй случай обнаружения в среду — другое взрывное устройство было найдено ранее в почте, отправленной в офис бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.
По данным правоохранителей, оба взрывных устройства похожи на то, что было найдено в понедельник рядом с домом американского миллиардера Джорджа Сороса.
Как сообщила Секретная служба, ее сотрудники "перехватили два подозрительных пакета, адресованных лицам, находящимся под защитой Секретной службы". Эти лица были идентифицированы как Хиллари Клинтон и Барак Обама.
В понедельник взрывное устройство было найдено в почтовом ящике рядом с домом Сороса в штате Нью-Йорк. Правоохранители сообщили, что устройство "не сработало самостоятельно и саперы произвели управляемый подрыв". Сорос не находился дома в это время. Полиция позже сообщила, что передала дело ФБР.
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