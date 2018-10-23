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Помощники Трампа сцепились в Белом доме
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Помощники Трампа сцепились в Белом доме 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Охране Белого дома пришлось разнимать главу аппарата администрации президента США Джона Келли и Кори Левандовски, участвовавшего в работе избирательного штаба Дональда Трампа в 2016 году. Об этом сообщает The New York Times.
Как пишет газета, спор между мужчинами перерос в рукоприкладство за дверьми Овального кабинета Белого дома. Это случилось в феврале. Собеседники издания рассказали, что в день происшествия оба мужчины встречались с главой государства на его рабочем месте. По словам источников, Келли начал критиковать Левандовски перед Трампом, а после того, как они покинули президентский кабинет, потребовал вывести его из здания.
Между мужчинами началась перебранка. В какой-то момент Келли схватил советника президента за ворот рубашки и попытался прижать к стене, а затем вытолкать из западного крыла здания. Левандовски, в свою очередь, физическое насилие к главе аппарата не применял.
В Белом доме отказались комментировать сообщения о произошедшем. Левандовски также не делал никаких заявлений. Как отмечает газета, случившееся демонстрирует, какой «хаос Трамп готов терпеть в Белом доме».
В сентябре Келли заподозрили в авторстве статьи для The New York Times с критикой в адрес американского лидера. Кори Левандовски был одним из менеджеров предвыборной кампании Трампа в 2016 году.
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