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США готовы ввести новые меры из-за убийства Хашогги
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США готовы ввести новые меры из-за убийства Хашогги 

News.ru + ещё 32 5 часов назад
Фото: sa.usembassy.gov
Госсекретарь США Майк Помпео аннулировал несколько виз в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги, сообщил американский министр обороны Джеймс Мэттис.
По его словам, Соединённые Штаты планируют в ближайшее время предпринять ещё ряд «дополнительных мер», передаёт AFP.
Ранее News.ru писал, что причастные к убийству Джамаля Хашогги предстанут перед судом Саудовской Аравии. При этом лава МИД королевства Адель аль-Джубейр отметил, что расследование требует времени, а факты предоставляются по мере того, как оно идёт.
Расчленённое тело сотрудника СМИ было найдено на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. При этом работники дипмиссии пытались скрыть преступление с помощью его двойника. По официальной версии Эр-Рияда, Хашогги погиб в результате спонтанной драки в саудовском консульстве, куда пришёл оформлять документы 2 октября. Однако лидеры ряда государств уверены, что убийство было тщательно спланировано.
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