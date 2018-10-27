США готовы ввести новые меры из-за убийства Хашогги

Госсекретарь США Майк Помпео аннулировал несколько виз в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги, сообщил американский министр обороны Джеймс Мэттис

По его словам, Соединённые Штаты планируют в ближайшее время предпринять ещё ряд «дополнительных мер», передаёт AFP.

Ранее News.ru писал, что причастные к убийству Джамаля Хашогги предстанут перед судом Саудовской Аравии. При этом лава МИД королевства Адель аль-Джубейр отметил, что расследование требует времени, а факты предоставляются по мере того, как оно идёт.

Расчленённое тело сотрудника СМИ было найдено на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. При этом работники дипмиссии пытались скрыть преступление с помощью его двойника. По официальной версии Эр-Рияда, Хашогги погиб в результате спонтанной драки в саудовском консульстве, куда пришёл оформлять документы 2 октября. Однако лидеры ряда государств уверены, что убийство было тщательно спланировано.