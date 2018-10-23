Последний маневр Вашингтона в холодной войне: выход из ДРСМД

CounterPunch (США) подробно перечисляет эти шаги. Американский эксперт в области национальной безопасности, бывший аналитик ЦРУ , считает, что выход из Договора о РСМД — это последний из серии шагов руководства США за последние 20 лет, которые вынудили россиян защищаться и привели к тому, что президент России Владимир Путин стал более настойчиво отстаивать интересы Москвы в Восточной Европе. Автор изданияподробно перечисляет эти шаги.

Администрация Трампа решила выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), самого всеобъемлющего соглашения о разоружении из когда-либо заключенных между Вашингтоном и Москвой. Советник по национальной безопасности Джон Болтон , давний противник контроля над вооружениями, как сообщается, на этой неделе проинформирует президента России Владимира Путина о том, что Соединенные Штаты предпримут данный шаг. Администрация Трампа также проинформирует об этом решении наших ключевых европейских союзников, что осложнит отношения с Германией Францией , которые выступают за сохранение договора. Это последний из серии шагов руководства США за последние 20 лет, которые вынудили россиян защищаться и привели к тому, что президент России Владимир Путин стал более настойчиво отстаивать интересы Москвы в Восточной Европе.

Договор о РСМД 1987 года фактически ликвидировал целый класс ракет средней дальности в американских и советских арсеналах. Пентагон выступал против соглашения, а министр обороны Вайнбергер и его заместитель по контролю над вооружениями и разоружению Ричард Перл подали в отставку в знак протеста против решения президента Рональда Рейгана о его заключении. Пентагон выступает против всех президентских решений о разоружении, хотя в случае с ДРСМД советы уничтожили более чем в два раза больше ракет по сравнению с Соединенными Штатами, а европейский театр стал более безопасным для дислоцированных там американских сил. Договор, а также улучшение двусторонних отношений фактически привели к замедлению роста военных расходов как в США, так и в России.

В 2002 году президент Джордж Буш выбрал худший из всех возможных стратегических сценариев, отменил договор по противоракетной обороне (ПРО), краеугольный камень стратегического сдерживания и одну из жемчужин советско-американской политики контроля над вооружениями. Буш нанес удар дипломатии, отказавшись без причин от договора лишь для того, чтобы США взяли на себя расходы по развертыванию во всем мире элементов Национальной противоракетной обороны (NMD) без каких-либо гарантий того, что она сможет сбивать хотя бы ракеты стран-изгоев. Глупая вера администрации Буша в то, что мы можем создать непроницаемый ядерный зонтик, это лучший пример разрушения системы национальной безопасности.

Президент Билл Клинтон несет большую долю ответственности за первоначальное ухудшение российско-американских отношений из-за его решения о расширении Организации Североатлантического договора (НАТО), которое стало со стороны Вашингтона предательством обязательств никогда не принимать в альянс новых членов из Восточной Европы дальше Восточной Германии, если Советы выведут из региона свои 380 тысяч солдат. Клинтон принял в НАТО бывших членов Варшавского договора. Президент Буш ухудшил ситуацию, пригласив туда бывшие советские республики. Буш даже рассматривал идею принятия в НАТО Украины и Грузии, но канцлер Германии Ангела Меркель убедила его в том, что такое решение несет в себе серьезный риск. Общепринятое мнение заключается в том, что Путин несет за ухудшение отношений с Западом ответственность из-за российско-грузинской войны летом 2008 года и захвата Крыма в 2014 году. Но махинации США как в Тбилиси, так и в Киеве имели с российскими действиями много общего.

Например, « Нью-Йорк таймс » в своем обсуждении решения США о выходе из ДРСМД повторяет аргументы Вашингтона о том, что действия Путина в Восточной Европе полностью противоправны. Хотя верно, что разработка Россией крылатой ракеты наземного базирования SSC-8 (в российских источниках имеет обозначение 9М729 — прим. ред.), по-видимому, нарушает договор, в первую очередь ответственность за ухудшение отношений между Соединенными Штатами и Россией лежит на последних американских администрациях. Усилия Буша и президента Барака Обамы по развертыванию региональной противоракетной обороны в Восточной Европе, против чего возражали наши европейские союзники по НАТО, были направлены против России. Это объясняет увеличение числа учений российских войск на границах с бывшими советскими республиками. Расформирование Клинтоном Агентства по контролю над вооружениями и разоружению обострило проблему ведения переговоров о любом соглашении по разоружению, когда нашим чиновникам сферы национальной безопасности стало сложно противостоять оппозиции Пентагона без сильных специалистов по разоружению.

Без ограничений ДРСМД Соединенные Штаты, как ожидается, продолжат разработку новой версии крылатой ракеты «Томагавк», которая будет запускаться с суши, а также с кораблей и подводных лодок. Кроме того, новые варианты крылатой ракеты «Томагавк» могут быть оснащены ядерными боеголовками, что усугубит проблему контроля. В будущем любое размещение ядерного оружия на кораблях, которое было приостановлено президентом Джорджем Бушем, побудит Россию и Китай сделать то же самое и тем самым поставить под угрозу явное преимущество США в морской мощи.