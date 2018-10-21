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Трамп рассказал о «любовных письмах» от Ким Чен Ына
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Трамп рассказал о «любовных письмах» от Ким Чен Ына 

Газета.Ru + ещё 3 21 минуту назад
Президент США Дональд Трамп пообещал показать письма от главы КНДР Ким Чен Ына, назвав их «любовными», передает The Washington Post.
"Я покажу вам письма. Они как любовные послания", — сказал Трамп.
Издание отмечает, что Трамп сам перешел к теме Северной Кореи, прокомментировав критику со стороны СМИ о их «любви» с Ким Чен Ыном. Трамп пояснил, что получает много писем, что свидетельствует об их продуктивных отношениях.
Ранее президент США Дональд Трамп признался, что доверяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну, однако отметил, что не исключает возможности своей ошибки.
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