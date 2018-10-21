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Трампа прокляли ведьмы
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Трампа прокляли ведьмы 

Lenta.ru + ещё 7 4 часа назад
Фото: AP/ ТАСС
В Нью-Йорке в магазине товаров для колдунов и ведьм Catland провели обряд наведения порчи на президента США Дональда Трампа и члена Верховного суда Бретта Кавано, которого обвиняли в сексуальных домогательствах. Из магазина велась прямая трансляция ритуала, видеозапись доступна на странице заведения в Facebook.
В церемонии участвовали 60 человек. Они зачитывали заклинания над тряпичными куклами с фотографиями Кавано, Трампа и лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла. Возле магазина собрались противники нового верховного судьи, а также религиозные американцы, которые пытались помешать проведению обряда.
20 октября на странице магазина в Facebook появился анонс церемонии и рекомендации для тех, кто не сможет принять участие лично, но хочет провести ее дома самостоятельно. Сотрудники советуют подготовить землю с кладбища, осколки зеркала, черную свечу и фотографию того, на кого будет наложено проклятие. Также в посте приводится текст заклинания на латыни, которое нужно читать во время ритуала. Для лучшего эффекта обряд рекомендуют повторять каждую субботу после наступления темноты.
Следующая церемония наложения проклятия на Кавано запланирована на субботу, 3 ноября. Организаторы вновь рассчитывают привлечь 60 участников, билет стоит 10 долларов. Половину собранных средств отдадут на благотворительность.
6 октября Сенат США назначил Кавано на пост судьи Верховного суда, его кандидатуру предложил Дональд Трамп. Три женщины обвиняли Кавано в сексуальных домогательствах и насилии во время студенческих вечеринок в 1980-х годах, одна из них лично давала показания на слушаниях по кандидатуре Кавано. Процедура утверждения сопровождалась акциями протеста у входа в здание Сената.
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