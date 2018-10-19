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США обвинили россиянку во вмешательстве в выборы
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СМИ: США обвинили россиянку во вмешательстве в промежуточные выборы в Конгресс 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Reuters
Минюст США обвинил гражданку РФ в организации попыток вмешательства в американские промежуточные выборы в Конгресс США 2018 года. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на издание The Hill.
По его данным, россиянка обвиняется в организации и финансировании сговора с целью вмешательства в выборы США 2016 года и в намеченные на 6 ноября 2018 года промежуточные выборы, следует из заявления министерства юстиции США.
Согласно информации издания, женщину зовут Елена Алексеевна Хусьянова (Elena Alekseevna Khusyaynova), ей 44 года, она из Санкт-Петербурга.
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