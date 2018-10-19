США обвинили россиянку во вмешательстве в выборы

СМИ: США обвинили россиянку во вмешательстве в промежуточные выборы в Конгресс

По его данным, россиянка обвиняется в организации и финансировании сговора с целью вмешательства в выборы США 2016 года и в намеченные на 6 ноября 2018 года промежуточные выборы, следует из заявления министерства юстиции США.

Согласно информации издания, женщину зовут Елена Алексеевна Хусьянова (Elena Alekseevna Khusyaynova), ей 44 года, она из Санкт-Петербурга.