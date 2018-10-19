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Вертолет упал на палубу авианосца США
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На атомный авианосец США упал вертолет 

Российская Газета + ещё 43 2 часа назад
Фото: © AP Photo / Kin Cheung
В результате падения вертолета на палубу атомного авианосца ВМС США Ronald Reagan получили ранения несколько членов экипажа корабля.
— Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Готовится их эвакуация на берег. Корабль сохранил боеготовность, — пишет Stars and Stripes со ссылкой на командование ВМС США.
Инцидент произошел около 9 часов по местному времени в Филиппинском море. Палубный многоцелевой вертолет MH-60 Seahawk упал на палубу корабля вскоре после взлета. Подробности аварии выясняются.
Ronald Reagan — единственный авианосец ВМС США, несущий сейчас службу в Юго-Восточной Азии. В ноябре 2017 года направлявшийся к авианосцу грузовой самолет C-2A Greyhound упал в море с 11 пассажирами на борту. Трое моряков погибли.
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