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США будут наносить удар по России «раз в месяц-два»
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США будут вводить новые санкции против России «раз в месяц-два» 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: ТАСС
Администрация США "каждые месяц-два" будет вводить дополнительные санкции против РФ по Украине, заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
"Вы увидите введение дополнительных санкций каждые месяц-два", — сказал он, выступая на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне.
Волкер отметил, что США "очень тесно работают с европейскими союзниками" по вопросу антироссийских санкций.
"Я верю что у санкций есть эффект, мы видим свидетельство этого в России", — добавил американский дипломат.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
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