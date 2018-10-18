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Американцы раскрыли отношение к России
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Опрос выявил число враждебно настроенных к России американцев 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 2 часа назад
Фото: Reuters
Из результатов опроса, проведенного изданием Economist и институтом исследований общественного мнения YouGov, стало известно, сколько американцев считают Россию врагом США.
Из результатов опроса, проведенного в период с 14 по 16 октября среди 1,5 тыс. американцев, следует, что 34% респондентов считают Россию врагом Соединенных Штатов и лишь 2% американцев считают Россию союзником США, передает РИА «Новости».
Еще десятая часть опрошенных считает Россию дружественным государством, а 31% — недружественным.
При этом, согласно результатам опроса, 14% американцев считают, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп относится к России как к союзнику, а 12% полагают, что для главы Белого дома Россия представляется врагом.
Из того же опроса стало известно, что 47% американцев относятся к КНДР как к врагу и лишь 1% американцев считают Северную Корею союзником.
Организаторы опроса утверждают, что уровень погрешности результатов исследования примерно равен 3%.
Отметим, по данным на апрель 2015 года численность населения США составляла 325,7 млн человек.
Накануне глава Белого дома Дональд Трамп пожаловался на невозможность установить хорошие отношения с Москвой из-за расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера по поводу приписываемого России вмешательства в американские выборы.
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