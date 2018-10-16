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Трамп пригрозил Гондурасу
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Трамп пригрозил Гондурасу 

Lenta.ru + ещё 1 26 минут назад
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что может урезать финансовую помощь Гондурасу из-за проблемы с нелегальными мигрантами. Об этом он написал у себя в Twitter.
«Соединенные Штаты решительно сообщают президенту Гондураса, что если большой караван из людей, идущих в сторону США, не остановится и не будет возвращен в Гондурас, мы немедленно лишим Гондурас денежной и другой помощи», — написал глава государства.
Как передает Reuters, примерно три тысячи мигрантов перешли границу Гондураса и Гватемалы 15 октября и направляются на север в сторону Мексики. Позднее к ним присоединились еще примерно 1,3 тысячи человек.
Движение, названное «Маршем мигрантов», не стихийно — у него есть организаторы. Гватемальская полиция не смогла остановить гондурасцев, цель которых — попасть в США или попросить убежища у мексиканских властей.
Гондурас — страна с одним из самых больших показателей нелегальной миграции в США. Кроме того, через нее в Северную Америку попадают и жители других государств.
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