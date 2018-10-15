Слушания по делу Осиповой пройдут 18 октября

Дополнительные слушания по делу россиянки Осиповой пройдут 18 октября

В июле судья назначил начало процесса на 18 сентября, впоследствии, как сообщал Тарасов РИА Новости, эта дата была сдвинута на 4 декабря.

"Слушания пройдут в Федеральном суде Вичиты, Канзас, (в четверг — ред.). Цель слушаний — рассмотреть некоторые письма, которые госпожа Осипова отправила судье", — рассказал он в понедельник.

Кроме того, по словам Тарасова, из-за "развития" ситуации защита больше не будет представлять Осипову. Он отказался пояснить, с чем это связано.

Россиянке, обвиненной в США в похищении детей и вымогательстве, грозит до 83 лет лишения свободы и до 1,25 миллиона долларов штрафа.

Осипову содержали в тюремной психиатрической больнице, так как состояние россиянки требовало медицинского обследования, чтобы подтвердить ее вменяемость. На основании результатов экспертизы судья постановил, что она может предстать перед судом.

У Осиповой двойное гражданство РФ и США. В 2014 году ее годовалая на тот момент дочь была объявлена в розыск. Указывалось, что она может находиться со своей матерью. Осипова тогда вернулась из США на родину, где суд принял решение оставить ей двух детей от брака с американцем и определить их место жительства в России.