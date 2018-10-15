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Слушания по делу Осиповой пройдут 18 октября
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Дополнительные слушания по делу россиянки Осиповой пройдут 18 октября 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / J. Scott Applewhite
Дополнительные слушания по делу россиянки Богданы Осиповой, задержанной в США по обвинениям в похищении собственных детей, назначены на 18 октября, сообщил РИА Новости адвокат россиянки Алексей Тарасов.
В июле судья назначил начало процесса на 18 сентября, впоследствии, как сообщал Тарасов РИА Новости, эта дата была сдвинута на 4 декабря.
"Слушания пройдут в Федеральном суде Вичиты, Канзас, (в четверг — ред.). Цель слушаний — рассмотреть некоторые письма, которые госпожа Осипова отправила судье", — рассказал он в понедельник.
Кроме того, по словам Тарасова, из-за "развития" ситуации защита больше не будет представлять Осипову. Он отказался пояснить, с чем это связано.
Россиянке, обвиненной в США в похищении детей и вымогательстве, грозит до 83 лет лишения свободы и до 1,25 миллиона долларов штрафа.
Осипову содержали в тюремной психиатрической больнице, так как состояние россиянки требовало медицинского обследования, чтобы подтвердить ее вменяемость. На основании результатов экспертизы судья постановил, что она может предстать перед судом.
У Осиповой двойное гражданство РФ и США. В 2014 году ее годовалая на тот момент дочь была объявлена в розыск. Указывалось, что она может находиться со своей матерью. Осипова тогда вернулась из США на родину, где суд принял решение оставить ей двух детей от брака с американцем и определить их место жительства в России.
В сентябре 2017 года Осипова вновь приехала в США, где и была задержана правоохранительными органами. Согласно решению американского суда, две малолетние дочери, которые являются гражданками России и США, после развода родителей должны были остаться с отцом. Отец детей выступает на процессе как свидетель обвинения.
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