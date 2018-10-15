Применят ли «закон Магнитского» к Саудовской Аравии?

Американские СМИ требуют наказать Эр-Рияд за убийство журналиста Джамаля Хашогги в Турции. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, критически оценил идею о прекращении поставок оружия в Саудовскую Аравию
Сенатор Конгресса США Рэнд Пол заявил о готовности добиваться прекращения поставок американского оружия в Саудовскую Аравию. Вашингтон готов пойти на данный шаг, если выяснится, что Эр-Рияд причастен к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги в турецком консульстве королевства. Президент Дональд Трамп в свою очередь раскритиковал идею. По его словам, в таком случае Саудовская Аравия перенаправит деньги в Россию и Китай.
Американская пресса требует от администрации проявить принципиальность в данном вопросе. Как далеко может зайти Вашингтон в своей реакции на это убийство? Ситуацию комментирует Георгий Бовт.
Бежав из Саудовской Аравии, Джамаль Хашогги обосновался в Вирджинии и писал колонки для Washington Post, хотя ранее резко критиковал Соединенные Штаты. Убивать его на территории США, как шпиона-предателя, саудиты вряд ли решились. На свою беду Хашогги решил жениться на турчанке, ему понадобилось свидетельство о разводе с прежней женой. В американском консульстве королевства его выдать отказались, отправив в Стамбул, где он 2 октября зашел в консульство Саудовской Аравии. При нем были «умные» часы Apple Watch, сопряженные с iPhone невесты. Якобы на них и были зафиксированы пытки журналиста, которыми занимались 15 саудовских силовиков, прилетевших спецбортом. По другой версии, спецслужбы Турции напичкали «жучками» саудовское консульство и сами все сняли. Тело Хашогги расчленили и вынесли из консульства по частям.
Вашингтону, давшему пристанище Хашогги, необходимо реагировать. Дональд Трамп заявил о возможных «суровых последствиях», но на этом его запал пока иссяк. Главы МИД Великобритании, Германии и Франции выступили с совместным заявлением, в котором призвали «провести достоверное расследование, чтобы установить правду и, если необходимо, определить виновных».
Американские либеральные СМИ требуют проявить принципиальность. Газета Washington Post в редакционной статье призывает Эр-Рияд «рассказать всю правду». Свои «пять копеек» не прочь вставить и Турция, у которой отношения с саудитами так себе, а с американцами в последнее время сильно испортились из-за ареста американского пастора Эндрю Брансона, которого Анкара как раз решила освободить (он уже провел совместную молитву с Трампом). От видео, которое турки показали западным спецслужбам, трудно отмахнуться. Это не фото Петрова и Боширова, гуляющих по Солсбери, но так и не «пойманных» на видеокамеры вблизи дома Скрипаля.
Саудовская Аравия — ключевой партнер США на Ближнем Востоке. На руководящего страной Мухаммада бин Салмана Аль Сауда возлагают большие надежды в плане вестернизации королевства. По саудовским меркам, он для Запада — чисто Горбачев. Есть и меркантильные соображения. Сенатор-республиканец Конгресса США Рэнд Пол, выступающий за отмену антироссийских санкций, призвал ввести эмбарго на поставки оружия саудитам. Данный инцидент вполне подпадает под американский «закон Магнитского», направленный не только против России, но и против всех стран, которые, по мнению Вашингтона, нарушают права человека. Однако вряд ли он будет в данном случае применен.
Взаимный товарооборот Эр-Рияда с США не превышает в год 25 млрд долларов. Это меньше, чем было у России с США на момент введения санкций. Зато в ходе визита Трампа в королевство было подписано множество перспективных контрактов с американскими компаниями: только на поставку вооружений примерно на 110 млрд долларов. Глава Белого дома уже отверг идею оружейного эмбарго. По его мнению, это ударит по американским интересам, а контракты перехватят Россия и Китай. К тому же Эр-Рияд — главный региональный противник Ирана, так что и тут его лояльность нужна Вашингтону.
Гипотетически Москва могла бы использовать размолвку Саудовской Аравии с США, добившись еще большего прогресса в отношениях с Эр-Риядом. Там давно ждут ответа на приглашение Владимиру Путину посетить королевство. Однако стоит учесть, что теперь саудиты постараются сгладить впечатление от произошедшего, это может быть сделано косвенно за счет России. Например, они решат пойти на значительное увеличение добычи нефти с целью не допустить роста цен после введения жесткого американского эмбарго на иранские нефтяные поставки 4 ноября (как раз накануне промежуточных выборов в Конгресс США, чтобы сыграть на руку администрации Трампа).
В любом случае любопытен умозрительный вопрос: если бы мы до событий на Украине в 2014 году тоже заключили контракты с США на 110 млрд долларов, то Вашингтон спокойно проглотил бы и присоединение Крыма, и даже операцию по «принуждению к миру» на юго-востоке Украины?