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Трамп допустил отставку Мэттиса
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Трамп допустил отставку Мэттиса 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает отставки главы Пентагона Джеймса Мэттиса.
«Я не знаю… Он мне этого не говорил. У нас отличные отношения, мы обедали два дня назад. Но, может, он и уйдет», — заявил Трамп, отвечая на вопрос, уходит ли Мэттис в отставку, передает РИА «Новости».
По словам Трампа, Мэттис является «в каком-то смысле демократом», то есть, человеком из оппозиционной партии.
«В какой-то момент все уходят. Это Вашингтон», — добавил Трамп.
Слухи о «хаосе» в Белом доме он назвал «фейковыми новостями», но признал, что в администрации возможны различные замены.
«Я провожу изменения. Я имею на это право. У меня есть феноменальные люди в режиме ожидания, они придут в администрацию», — заключил Трамп, добавив, что «некоторые люди уйдут».
Ранее стало известно, что в конце года в отставку уйдет постпред США при ООН Никки Хейли.
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