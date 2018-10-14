КНР обвинила США во вмешательстве

США Заявления о том, что Пекин вмешивается во внутренние дела Вашингтона, абсолютно беспочвенны, заявил посол Китая Цуй Тянькай . При этом он обвинил Соединенные Штаты во вмешательстве в политику КНР.

Принцип невмешательства во внутренние дела других стран — один ключевых во внешней политике Китая, заявил посол в интервью Fox News

В то же время Тянькай отметил, что поставки американского оружия Тайваню являются одним из примеров вмешательства США во внутренние дела КНР.