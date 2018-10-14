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КНР обвинила США во вмешательстве
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КНР обвинила США во вмешательстве 

News.ru + ещё 4 2 часа назад
Заявления о том, что Пекин вмешивается во внутренние дела Вашингтона, абсолютно беспочвенны, заявил посол Китая в США Цуй Тянькай. При этом он обвинил Соединенные Штаты во вмешательстве в политику КНР.
Принцип невмешательства во внутренние дела других стран — один ключевых во внешней политике Китая, заявил посол в интервью Fox News.
В то же время Тянькай отметил, что поставки американского оружия Тайваню являются одним из примеров вмешательства США во внутренние дела КНР.
Как сообщал News.ru, вице-президент США Майк Пенс заявил, что Пекин в последнее время стал чаще предпринимать попытки повлиять на мнение американских граждан во время выборов, которые пройдут в 2018 и 2020 годах.
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