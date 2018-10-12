Трампу дали лестное определение

Трампа назвали самым честным президентом в истории США

По словам Марка Тиссена, обозревателя The Washington Post , Трампу присуща склонность к преувеличению. Отчасти это следствие «нью-йоркского комплекса» — все должно быть самым масштабным и лучшим.

«Но когда речь заходит об истинном барометре правдивости президента, то есть о выполнении обещаний, Трамп является образцом честности. Хорошо это или плохо, но после своего вступления в должность президента Трамп делает именно то, что он обещал», — пишет Тиссен.

Он отмечает, что Трамп сдержал свое обещание перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим — трое его предшественников тоже обещали это сделать, но по каким-то причинам не смогли.

Кроме того, нынешний президент обещал историческое увеличение оборонного бюджета и выполнил это обещание.

Трамп обещал вернуть рабочие места на производстве, и сейчас количество рабочих мест на промышленных предприятиях растет быстрее, чем в любой момент за последние два десятилетия.

Что касается торговли, то нынешний глава Белого дома выполнил свое обещание выйти из Транстихоокеанского партнерства и ввести тарифы на сталь и алюминий.

Трамп также выполнил свое обещание ввести тарифы против Китая, чтобы заставить его открыть рынки и перестать красть интеллектуальную собственность.

Что бы ни говорили о торговой политике Трампа, он делает именно то, что обещал, констатирует автор статьи.

В тех вопросах, в которых Трамп не выполнил свои обещания, — строительство стены или отмена системы здравоохранения Обамы — его неудача объясняется вовсе не отсутствием попыток, обращает внимание Тиссен.

Таким образом, за первые два года своего президентства Трампу удалось обзавестись весьма внушительным списком выполненных обещаний. Возможно, он скажет, что эта его заслуга — лучшая в истории, что вполне может оказаться как правдой, так и неправдой.