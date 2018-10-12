США отозвали сотрудников ФБР из Азии из-за жалоб на их разгульное поведение

По их словам, в настоящее время главный инспектор минюста рассматривает обвинения против сотрудников ведомства. Уточняется, что обвинения связаны с участием сотрудников ФБР в вечеринках, а также с их связями с проститутками.

"Сразу после того, как поступили заявления о возможном ненадлежащем поведении, были приняты меры по переводу определенных сотрудников на должности, не связанные с оперативной деятельностью", — заявили в ведомстве.