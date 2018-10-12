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США отозвали сотрудников ФБР из Азии из-за жалоб на их разгульное поведение
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США отозвали сотрудников ФБР из Азии из-за жалоб на их разгульное поведение 

Газета.Ru + ещё 5 11 часов назад
Фото: Газета.Ru
В Соединенных Штатах приняли решение отозвать сотрудников Федерального бюро расследований из некоторых азиатских стран. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По их словам, в настоящее время главный инспектор минюста рассматривает обвинения против сотрудников ведомства. Уточняется, что обвинения связаны с участием сотрудников ФБР в вечеринках, а также с их связями с проститутками.
"Сразу после того, как поступили заявления о возможном ненадлежащем поведении, были приняты меры по переводу определенных сотрудников на должности, не связанные с оперативной деятельностью", — заявили в ведомстве.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может показать 100 фотографий, на которых спецпрокурор по делу о «вмешательстве России» Роберт Мюллер и бывший глава ФБР Джеймс Коми «целуются и обнимаются».
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