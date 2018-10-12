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Меланья Трамп высказалась об изменах мужа
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ABC: Меланья Трамп заявила, что ее не беспокоят спекуляции СМИ о внебрачных связях ее мужа 

ТАСС + ещё 6 37 минут назад
Фото: globallookpress.com
Супругу президента США Меланью Трамп не беспокоят публикации СМИ о внебрачных связях ее мужа, которые она считает не более чем слухами. Об этом Меланья заявила в интервью телекомпании ABC, фрагмент которого был опубликован в пятницу. Интервью было записано во время поездки первой леди по странам Африки в начале октября.
Жену главы государства попросили прокомментировать многочисленные публикации американских СМИ о связях ее мужа с другими женщинами.
"Я не беспокоюсь и не сосредоточиваю свое внимание на этом. У меня как у матери и первой леди есть более важные поводы для размышлений и конкретных дел. Я знаю, что людям и СМИ нравится спекулировать по поводу нашего брака", — отметила первая леди.
"Конечно, это не всегда приятно. Однако я представляю себе, что правильно, а что нет, что правда, а что неправда", — добавила она. Меланья утвердительно ответила на вопрос, любит ли она своего мужа: "Да, у нас все прекрасно. Да". Она приравняла утверждения прессы об обратном к "спекуляциям и слухам, которые не всегда верны".
С обвинениями в адрес главы государства выступили более десятка женщин, включая бывшую секретаршу Рейчел Крукс и экс-стриптизершу Стефани Клиффорд. Часть из них призвали Конгресс провести соответствующее расследование в отношении президента США, сообщила 11 декабря 2017 года газета Hill. Пресс-секретарь президента Сара Сандерс на брифинге для журналистов в тот же день сообщила, что Трамп опроверг эти обвинения.
48-летняя Меланья Трамп (в девичестве Кнаусс) является супругой нынешнего президента США с 2005 года. Она уроженка Словении, с 16 лет занималась модельным бизнесом. В Университете Словении получила специальность дизайнера, с 1996 года живет в Нью-Йорке. В 2006 году стала гражданкой США.
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