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Составитель досье на Трампа не стал давать показания в конгрессе США
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Составитель досье на Трампа не стал давать показания в конгрессе США 

Российская Газета + ещё 5 13 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Составитель досье на президента США Дональда Трампа, глава компании Fusion GPS Гленн Симпсон не захотел принимать участие в закрытых слушаниях в юридическом комитете конгресса США, куда его вызвали повесткой. «От лица Гленна Симпсона отвечаем, что он не будет давать показания», — заявили его юристы.
Симпсон отказывается от дачи показаний со ссылкой на конституционные права, передает РИА Новости.
Исследовательская фирма FusionGPS получила заказ от республиканцев, которые хотели не допустить номинации Трампа в качестве кандидата в президенты от этой партии на выборах в 2016 году. Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. Он заработал более 550 тысяч долларов. Вскоре после того, как Трамп стал официальным кандидатом от республиканцев, полученная информация была передана Демократической партии США.
Документ был опубликован на тридцати пяти страницах ресурсом BuzzFeed. Досье вызвало противоречивую реакцию. Сам Трамп заявил, что досье, которое содержит утверждения о связях его окружения с Россией и о возможной координации его предвыборной кампании с Кремлем, является «кучей мусора».
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