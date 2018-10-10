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Американские телеканалы ополчились на Трампа
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Американские телеканалы ополчились на Трампа 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: nsn.fm
Почти все сюжеты о президенте США Дональде Трампе, выходящие на основных американских телеканалах, носят негативный характер, выяснили исследователи. Причем из основных тем, о которых были новостные сюжеты, сразу две касались России, сообщает Североамериканское бюро НСН.
Специалисты американского Центра исследований СМИ, базирующегося в Виргинии, проанализировали все новостные сюжеты о главе Белого дома, которые выходили с 1 июня по 3 сентября текущего года на телеканалах ABC, CBS и NBC. В общей сложности материалами исследования стали почти две тысячи минут телеэфира.
Исследователи установили, что 92 процента этого времени было посвящено негативной характеристике президента США. В основном, сюжеты про Трампа касались пяти тем: «российского расследования», иммиграции, номинации Бретта Кавано в Верховный суд, КНДР и отношений США с российским президентом Владимиром Путиным.
Эксперты выяснили, что расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы и возможного сговора Трампа с Кремлем получило 92 процента негативного освещения в телеэфире. Кроме того, 99 процентов сюжетов про отношения США с российским лидером были негативными.
Отмечается, что на телесюжеты про экономический рост при правлении Трампа за минувшее лето был отведен всего лишь один процент всего времени, посвященного президенту США.
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