ABC: Трамп пошутил про свой возможный импичмент

Трамп обвинил демократов в том, что они уже пытаются свергнуть Бретта Кавано , которого утвердили на пост Верховного судьи.

"На прошлой неделе они [демократы] говорили про импичмент [Кавано], ради чего?", — спросил публику Трамп.

После этого американский президент с иронией добавил: "И кроме того, я должен идти первым, так? Несмотря на то, что мы не сделали ничего плохого, кроме как того, что создали одну из величайших экономик в истории нашей страны".

Ранее в отношении Кавано, кандидатуру которого выдвинул Трамп, разгорелся сексуальный скандал. Его обвиняли в насилии 36-летней давности, которое Кавано отрицает.