В Нью-Йорке началась конфискация недвижимости Манафорта

Началась конфискация имущества экс-главы предвыборного штаба Трампа

Как сообщает ТАСС со ссылкой на американские СМИ, у Манафорта отберут прежде всего квартиру в небоскребе "Трамп тауэр" на Пятой авеню, которая оценивается в 3 миллиона долларов. Еще два принадлежащих Манафорту объекта недвижимости в районе Сохо Манхэттена оцениваются в 4,1 миллиона и 3,1 миллиона долларов. А еще у бывшего главы предвыборного штаба Трампа есть большой дом в Хэмптонс (Лонг-Айленд) стоимостью 7,3 миллиона долларов.

При этом семья Манафорта может продолжать жить в ее домах в штатах Флорида и Вирджиния.

Спецпрокурор США Мюллер расследует приписываемое РФ вмешательство в американские выборы 2016 года. Манафорт заключил с ним сделку о сотрудничестве 14 сентября. Он также признал себя виновным в сговоре против США и с целью препятствовать правосудию. После этого судья заявил, что Манафорту грозит до десяти лет лишения свободы.