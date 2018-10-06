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В США нашлись «желающие бомбить Иран»
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Джон Керри заявил, что в США есть «желающие бомбить Иран» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Экс-госсекретарь США Джон Керри заявил, что выход Соединённых Штатов из ядерной сделки по Ирану увеличивает риск горячего конфликта между Вашингтоном и Тегераном в ближневосточном регионе.
Об этом сообщает Press TV со ссылкой на выступление Керри в Совете по международным отношениям.
« (Президент США Дональд, — RT) Трамп увеличил вероятность того, что в регионе будет конфликт, потому что есть люди, которые хотели бы, чтобы Соединённые Штаты Америки бомбили Иран», — сказал бывший госсекретарь.
Ранее Джон Керри признал, что уже после того, как оставил пост госсекретаря, встречался с руководством Ирана в том числе для обсуждения ядерной сделки.
В свою очередь, Дональд Трамп обвинил Керри в незаконных встречах с властями Ирана, задавшись вопросом, почему экс-госсекретарь США не зарегистрировался иностранным агентом.
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