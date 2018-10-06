В США нашлись «желающие бомбить Иран»

Джон Керри заявил, что в США есть «желающие бомбить Иран»

Об этом сообщает Press TV со ссылкой на выступление Керри в Совете по международным отношениям.

« (Президент США Дональд, — RT) Трамп увеличил вероятность того, что в регионе будет конфликт, потому что есть люди, которые хотели бы, чтобы Соединённые Штаты Америки бомбили Иран», — сказал бывший госсекретарь.

Ранее Джон Керри признал, что уже после того, как оставил пост госсекретаря, встречался с руководством Ирана в том числе для обсуждения ядерной сделки.

В свою очередь, Дональд Трамп обвинил Керри в незаконных встречах с властями Ирана, задавшись вопросом, почему экс-госсекретарь США не зарегистрировался иностранным агентом.