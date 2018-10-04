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Болтон призвал «не строить иллюзий»
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Болтон призвал «не строить иллюзий» об избежании санкций США против Ирана 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Другим странам не стоит строить иллюзий насчет того, что они смогут обойти санкции против Ирана, заявил в ходе телефонного брифинга для журналистов советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.
"Наша объективная цель — сократить экспорт иранской нефти, газа до нулевой отметки. Мы без всяких сомнений достигнем этой цели. Другим странам не стоит строить иллюзий по этому поводу. Возможно, это не произойдет мгновенно. И я хочу подчеркнуть, мы — не администрация (бывшего президента США Барака) Обамы и режим продления или исключений не будет нашей политикой", — сказал он.
"Очень важная вещь, которая важна для Ирака, для Индии и для других, кто бы это ни был, в части покупок иранской нефти… мы пройдем по длине всей цепочки, чтобы найти конечного покупателя нефти, будь то компания или правительство. Это то, что администрация президента Обамы не делала в принципе", — продолжил он.
Болтон добавил, что США предлагают различным странам альтернативные источники нефтяных поставок — по его словам, этим совсем не занималась предыдущая администрация Брака Обамы. "Думаю, это поможет нашим усилиям по убеждению правительств, особенно в Азии, что есть альтернатива Ирану", — сказал Болтон.
Ранее страны-члены "пятерки" (Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия) и Иран по итогам министерской встречи на полях ООН в совместном заявлении сообщили, что ЕС создаст финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход санкций США.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.
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