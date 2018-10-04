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США снова обратились к России из-за ракет и пригрозили
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Мэттис призвал Россию к соблюдению ДРСМД 

RT на русском 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава американского оборонного ведомства Джеймс Мэттис заявил, что Россия «должна вернуться» к выполнению взятых на себя обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
В случае, если российская сторона не выполнит данные условия, США примут соответствующие меры.
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«Как заявила ранее постпред (США при НАТО Кэй Бэйли. — RT) Хатчисон, Россия должна вернуться к соблюдению ДРСМД. В противном случае США придётся ответить на неуважение ограничений договора», — цитирует его ТАСС.
Ранее Хатчисон заявила, что Россия якобы работает над производством новых ракет.
Она призвала к прекращению данной деятельности, а также отметила, что в случае успешного завершения разработок США будут вынуждены принять ответные меры, которые, по словам Хатчисон, будут заключаться в том, чтобы сбивать российские ракеты.
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в беседе с НСН оценил слова американского постпреда.
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