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Минобороны выдвинуло резкое обвинение США
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Минобороны обвинило США в экспериментах над людьми в Грузии 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
При испытаниях на гражданах Грузии препарата, производимого компанией экс-министра обороны США Дональда Рамсфельда, погибли десятки людей, заявили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что в декабре 2015 года скончались 24 человека, позднее еще 49.
Ранее бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой расследовать деятельность лаборатории имени Ричарда Лугара под Тбилиси. Он считает, что там могут проводить летальные эксперименты над людьми.
Гиоргадзе привел данные о смерти 30 человек, предположительно, погибших в декабре 2015 года после лечения в лаборатории от гепатита С. В апреле и августе 2016-го погибли, соответственно, еще 30 и 13 человек. В графе причины смерти указано "неизвестно", но расследований причин не проводились. По словам Гиоргадзе, в бумагах не указаны имена, только присвоенные номера с датами рождения и половой принадлежностью.
По документам, представленным экс-министром, умерших лечили препаратом "Совалди" американской фирмы "Гилеад Сайенсиз", которая принадлежит Дональду Рамсфельду.

Мнение Минобороны

В российском оборонном ведомстве изучили результаты расследования Гиоргадзе и пришли к выводу, что в лаборатории Лугара проводят эксперименты над людьми.
"Из демонстрируемых документов видно, что испытания закончились массовыми летальными исходами среди пациентов. При этом, несмотря на гибель 24 человек только в декабре 2015 года, клинические исследования были продолжены в нарушение международных стандартов и вопреки желанию пациентов. Это привело к гибели еще 49 человек", — сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
Он отметил, что даже во время масштабных эпидемий в инфекционных стационарах такое количество смертельных случаев не фиксируется.

Доказательства

В России жертв среди принимавших "Совалди" нет. Это говорит о том, что гражданам Грузии давали не его, а какой-то другой токсичный препарат, считают в Минобороны.
"Практически одномоментная гибель большого числа добровольцев дает основания полагать, что в Центре Лугара под видом лечения была проведена оценка высокотоксичного химического препарата, либо биологического агента, обладающего высокой летальностью", — сказал Кириллов.
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