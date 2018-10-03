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США отреклись от еще одного важного соглашения
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США отреклись от еще одного важного соглашения 

Рамблер + ещё 11 36 минут назад
США выйдут из Факультативного протокола Венской конвенции о разрешении споров, сообщает РИА «Новости».
Как объявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, решение о выходе принято после иска со стороны Палестинской автономии в связи с решением США о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим.
При этом Болтон подчеркнул, что США остаются стороной самой Венской конвенции о дипломатических сношениях и «ожидают от других стран выполнения своих обязательств в рамках» документа.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выходят из договора «О дружбе, экономических отношениях и консульских правах» с Ираном от 1955 года.
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