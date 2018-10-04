Трамп поведал о страхе перед женщинами

New Yorker: Трамп рассказал о страхе перед женщинами

Президент США Дональд Трамп сказал журналистам на брифинге в среду, что сейчас "ужасное время" для мужчин, которые хотят баллотироваться, написал журнал New Yorker.

По словам Трампа, сейчас "очень страшное время для мужчин, так как женщины могут выкинуть их с занимаемых должностей", говорится в материале.

"Сейчас очень страшное время для мужчин. Ты можешь сделать что-либо или сказать, что не понравится женщине, и неожиданно миллион женщин появятся из ниоткуда и проголосуют против вас. Я думаю, что это безобразие", — сказал Трамп журналистам.

Президент США Дональд Трамп также подчеркнул, что если бы женщины решали, кто может быть у власти, а кто нет, то мужчины "вроде него не стали бы даже баллотироваться".

"Доходит до того, что мужчины не способны высмеивать женщин во время предвыборных митингов без опасений о том, что женщины после будут голосовать против них. Это очень страшное время", — добавил Трамп.