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В США оправдались за угрозы нанести удар по России
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В США оправдались за угрозы нанести удар по России 

Рамблер 38 минут назад
Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заверила, что не говорила о возможности ударов по России, когда обсуждала якобы нарушение российской стороной условий договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) 1987 года.
«Я не говорила об упредительных ударах по России. Моя позиция заключается в том, что Россия должна вернуться к соблюдению ДРСМД. В противным случае нам нужно будет обзавестись аналогичным оружием, чтобы защищать интересы США и НАТО. Нынешняя ситуация, в которой Россия явно нарушает договор, недопустима», — цитирует «Интерфакс» сообщение Хатчисон в Twitter.
>> В России ответили на угрозы США нанести удар
Ранее сообщалось, что постпред США при НАТО заявила, что Вашингтон рассматривает возможность уничтожения создаваемых Россией ракет наземного базирования, которые якобы нарушают условия Договора о РСМД. По словам Хатчисон, в США предпочитают дипломатическое решение проблемы, но рассматривают и другие варианты, а окончательное решение примут, когда поймут, «на что способна Россия».
Представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Хатчисон «опасным».
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