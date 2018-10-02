В США оправдались за угрозы нанести удар по России

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заверила, что не говорила о возможности ударов по России , когда обсуждала якобы нарушение российской стороной условий договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) 1987 года.

«Я не говорила об упредительных ударах по России. Моя позиция заключается в том, что Россия должна вернуться к соблюдению ДРСМД. В противным случае нам нужно будет обзавестись аналогичным оружием, чтобы защищать интересы США и НАТО. Нынешняя ситуация, в которой Россия явно нарушает договор, недопустима», — цитирует «Интерфакс» сообщение Хатчисон в Twitter.

I was not talking about preemptively striking Russia. My point: 🇷🇺 needs to return to INF Treaty compliance or we will need to match its capabilities to protect US & NATO interests. The current situation, with 🇷🇺 in blatant violation, is untenable. https://t.co/dRaFoK8xlo— Ambassador Hutchison (@USAmbNATO) 2 октября 2018 г.

Ранее сообщалось, что постпред США при НАТО заявила, что Вашингтон рассматривает возможность уничтожения создаваемых Россией ракет наземного базирования, которые якобы нарушают условия Договора о РСМД. По словам Хатчисон, в США предпочитают дипломатическое решение проблемы, но рассматривают и другие варианты, а окончательное решение примут, когда поймут, «на что способна Россия».